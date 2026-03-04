BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Inditex mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die am 11. März anstehenden Quartalszahlen des Modekonzerns dürften ein Umsatzwachstum von 8,5 Prozent und ein operatives Ergebnis (Ebit) von rund zwei Milliarden Euro belegen, schrieb Matthew Clements in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Bei den Investitionen liege seine Schätzung über dem Marktkonsens. Zudem rechnet er mit positiven Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung. Der jüngste Kursrückgang verleite zur Annahme einer Einstiegsgelegenheit. Es gebe allerdings immer noch Risiken für die Gewinne und die Stimmung, falls der aktuelle Nahostkonflikt anhalte./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 52,54EUR auf Tradegate (04. März 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Matthew Clements

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00 € , was eine Steigerung von +6,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer