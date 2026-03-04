BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Inditex mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die am 11. März anstehenden Quartalszahlen des Modekonzerns dürften ein Umsatzwachstum von 8,5 Prozent und ein operatives Ergebnis (Ebit) von rund zwei Milliarden Euro belegen, schrieb Matthew Clements in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Bei den Investitionen liege seine Schätzung über dem Marktkonsens. Zudem rechnet er mit positiven Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung. Der jüngste Kursrückgang verleite zur Annahme einer Einstiegsgelegenheit. Es gebe allerdings immer noch Risiken für die Gewinne und die Stimmung, falls der aktuelle Nahostkonflikt anhalte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 52,54EUR auf Tradegate (04. März 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte