BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Herstellerpool für CO2-Emissionen rund um Tesla umfasse 2026 drei Mitglieder weniger als im Vorjahr, schrieb Dan Levy am Mittwoch. Dabei schließen sich Autokonzerne zusammen, um gemeinsam die Emissionsrichtlinien der EU zu erfüllen. Bis Anfang Dezember könnten allerdings noch weitere Hersteller hinzustoßen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 341,8EUR auf Tradegate (04. März 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dan Levy

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



