    Neuer Goldman Report

    EU-Aktien unter Druck: DAX besonders empfindlich bei steigenden Gaspreisen

    Der Krieg im Iran und die steigenden Energiepreise treffen Europa besonders hart. Doch trotz eines Anstiegs der Bewertungen bleibt Europa für Investoren ein attraktives Ziel, betonen die Analysten von Goldman Sachs.

    EU-Aktien unter Druck: DAX besonders empfindlich bei steigenden Gaspreisen
    Foto: Andreas Arnold/dpa

    Die breiten europäischen Aktienindizes STOXX Europe 50 und STOXX Europe 600 haben sich am Mittwoch leicht vom Iran-Schock zum Wochenstart erholt. Beide Indizes notieren rund 1,5 Prozent im Plus, genau wie der DAX. Auch der CAC40 und der britische Leitindex FTSE100 notieren im Grünen. Auf Wochensicht steht allerdings immer noch ein klares Minus zu Buche.

    Der Grund: Steigende Energiepreise sind für Europa besonders problematisch, da viele Länder stark von Gasimporten abhängig sind. Dies betrifft sowohl den Industriesektor als auch den Konsumentenmarkt. Laut den Analysten von Goldman Sachs gibt es starke Korrelationen zwischen den europäischen Sektoren und den Gaspreisen.

    Besonders betroffen seien demnach der DAX, zyklische Unternehmen und Small- und Mid-Caps, während Sektoren wie Energie, Versorgungsunternehmen und erneuerbare Energien robuster bleiben. Auch der FTSE 100 hat aufgrund seines hohen Anteils an Rohstoffunternehmen und defensiven Sektoren relativ gut abgeschnitten.

    "Die hohe Bewertung und das wachsende Interesse an einer Positionierung in Europa haben es wohl anfällig gemacht", schreibt Goldman-Analystin Sharon Bell. "Letzte Woche wurde der STOXX Europe mit einem KGV von 15,6 gehandelt, was dem 83. Perzentil der historischen Werte entspricht. Darüber hinaus profitierten europäische Aktien in den letzten Monaten von starken Zuflüssen sowohl inländischer als auch ausländischer Käufer, die eine Diversifizierung weg von den USA anstrebten." Dies mache die Märkte anfällig für eine Korrektur, falls die geopolitischen Spannungen weiter anhalten.

    Trotz dieser Unsicherheiten betonen die Experten, dass Europa nach wie vor unterinvestiert sei. Seit 2020 sind die Nettoströme in den europäischen Markt nur geringfügig gestiegen, was auf eine anhaltend niedrige Investorennachfrage hinweist. Diese geringere Allokation könnte Europa jedoch in einer Phase von Marktvolatilität eine gewisse Resilienz verleihen.

    Für Investoren, die in dieser unsicheren Zeit auf Sicherheit setzen möchten, empfiehlt Goldman Sachs die Positionierung in defensiven Sektoren und Unternehmen mit hoher US-Exponierung. Besonders zu empfehlen sind dabei die Sektoren Verteidigung, Infrastruktur und erneuerbare Energien. Die steigenden Staatsausgaben für Verteidigung und Infrastruktur könnten in den kommenden Jahren zu einem bedeutenden Wachstumsfaktor für diese Sektoren werden.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Der Krieg im Iran und die steigenden Energiepreise treffen Europa besonders hart. Doch trotz eines Anstiegs der Bewertungen bleibt Europa für Investoren ein attraktives Ziel, betonen die Analysten von Goldman Sachs.
