    Kupferpreis trotzt dem Krieg

    Massive Verwerfungen bei Gold & Silber: Sollten Anleger jetzt auf Kupfer setzen?

    Während die Ölpreise zuletzt nur eine Richtung kannten, gab es massive Verwerfungen bei Gold, Silber & Co. Auch Kupfer geriet in den Einfluss der Geopolitik, hält sich aber noch überraschend stabil.

    Abseits von Kupfer – Preiskapriolen bei Gold und Silber, Brent Öl bald dreistellig?

    Der Iran-Krieg hat die Rohstoffmärkte fest im Griff. Der Konflikt befeuert vor allem die Ölpreise. Brent Öl ist auf dem besten Weg, bald dreistellig zu notieren. Und auch WTI Öl legte zuletzt massiv zu.

    Hochgradig volatil ging es hingegen bei Gold und Silber zu. Gold als Inbegriff des sicheren Hafens wurde zu Beginn der militärischen Auseinandersetzung gesucht. Der Goldpreis schoss nach oben, nur um im Anschluss wieder einzuknicken. Der Rücksetzer dürfte allerdings nur temporärer Natur sein. Ähnliches gilt für Silber. Der Silberpreis nahm Schwung auf, wurde aber kurze Zeit später ebenfalls ausgebremst. Auch in diesem Fall gilt: Es wird wohl nur vorrübergehend sein. Gold und Silber wollen nach oben und haben unverändert beste Chancen dafür.

    Der Kupferpreis konnte sich den Verwerfungen zwar nicht ganz entziehen, zeigt sich aber bislang überraschend stabil. Bereitet Kupfer eine neue Rallye vor?

    Die Sorgen im Hinblick auf eine mögliche Beeinträchtigung der globalen Wirtschaftsentwicklung nehmen angesichts der fortschreitenden Dauer des Konflikts zu. Dass die Ölpreise derart eskalieren, schürt zudem Inflationsängste. Das spiegelt sich nicht zuletzt in einem (temporären) Comeback des US-Dollars wider. Das vermeintliche Erstarken des Greenbacks sollte man jedoch nicht überbewerten, denn noch notiert der wichtige US-Dollar-Index deutlich unterhalb von 100 Punkten. Eine Trendwende hat sich daher noch nicht manifestiert. Ungeachtet der Rezessions- und Inflationsängste präsentiert sich der Kupferpreis sehr robust – er trotzt sozusagen dem Krieg. Solange der Kupferpreis oberhalb von 5,5 US-Dollar notiert, bleibt er im bullischen Szenario mit einem übergeordneten Bewegungsziel von 6,5 US-Dollar / 7 US-Dollar fest verankert. 

    Silber-Kupfer-Ratio im Blick

    Einmal mehr blicken wir an dieser Stelle auf die wichtige Silber-Kupfer-Ratio. Zum Zeitpunkt der letzten Betrachtung (18. Februar) notierte die Silber-Kupfer-Ratio bei 13,2. Silber notiert aktuell bei 85,8 US-Dollar und Kupfer bei 5,87 US-Dollar. Die aktuelle Ratio beträgt demnach 14,6. Übergeordnet hat Kupfer gegenüber Silber unverändert großes Nachholpotenzial, dominierte in den letzten Jahren eine Spanne von 5 bis 10 die Ratio.

    Fazit - Sollten Anleger jetzt auf Kupfer setzen?

    Kupfer legt derzeit eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit an den Tag. Aus charttechnischer Sicht gilt: Solange Kupfer oberhalb von 5,5 US-Dollar notiert, ist das übergeordnet bullische Szenario mit Ziel 7 US-Dollar intakt. Das aktuelle Erstarken des US-Dollars sollte man noch nicht überbewerten. Der wichtige US-Dollar-Index notiert noch immer deutlich unterhalb von 100 Punkten. Erst ein nachhaltiger Vorstoß über diese Marke würde das Thema untere Trendwende bzw. Erholung forcieren. 

    Ähnliches gilt für die Defiziterwartung. Der Iran-Krieg schürt zwar Rezessionsängste, doch noch gibt es keine Veranlassung, von der Erwartung eines Eintritts des Kupfermarktes in eine langfristige Defizitphase abzurücken. 

    Kurzum: Kupferproduzenten wie Southern Copper, BHP, Freeport-McMoRan, Hudbay Minerals, Ivanhoe Mines etc. oder aber Aktien von Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment wie Barrick Mining oder Newmont Corp. stellen unverändert eine exzellente Alternative zu hochbewerteten Tech-Aktien dar. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

