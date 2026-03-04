Börsen Update
Börsen Update Europa - 04.03. - FTSE Athex 20 stark +5,50 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.033,79 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: Daimler Truck Holding +4,46 %, Infineon Technologies +2,79 %, Siemens Energy +2,23 %
Flop-Werte: adidas -9,11 %, Symrise -3,80 %, Heidelberg Materials -1,88 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.258,40 PKT und steigt um +0,52 %.
Top-Werte: AIXTRON +6,54 %, Nordex +3,75 %, Wacker Chemie +3,44 %
Flop-Werte: Redcare Pharmacy -16,79 %, Aroundtown -5,30 %, Hugo Boss -2,52 %
Der TecDAX steht aktuell (13:49:56) bei 3.684,60 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: AIXTRON +6,54 %, SMA Solar Technology +5,54 %, SUESS MicroTec +5,18 %
Flop-Werte: SAP -1,02 %, TeamViewer -0,58 %, Bechtle -0,21 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.843,10 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: DANONE +2,85 %, ASML Holding +2,81 %, Infineon Technologies +2,79 %
Flop-Werte: adidas -9,11 %, Adyen Parts Sociales -2,36 %, AXA -1,27 %
Der ATX bewegt sich bei 5.485,69 PKT und steigt um +1,31 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,98 %, PORR +4,17 %, voestalpine +3,90 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,94 %, Immofinanz -1,61 %, OMV -1,37 %
Der SMI steht bei 13.550,43 PKT und verliert bisher -0,02 %.
Top-Werte: Swiss Life Holding +1,19 %, Alcon +1,08 %, CIE Financiere Richemont +0,71 %
Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,18 %, Givaudan -1,70 %, Holcim -1,38 %
Der CAC 40 steht bei 8.153,43 PKT und verliert bisher -0,34 %.
Top-Werte: DANONE +2,85 %, Accor +2,16 %, EssilorLuxottica +2,01 %
Flop-Werte: Capgemini -2,50 %, Renault -1,86 %, Pernod Ricard -1,65 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.120,87 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,38 %, Tele2 (B) +2,99 %, Volvo Registered (B) +2,49 %
Flop-Werte: Sandvik -0,20 %, Assa Abloy Registered (B) +0,18 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,33 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.370,00 PKT und steigt um +5,50 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +12,09 %, Viohalco +5,45 %, Public Power +3,62 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,58 %, Jumbo -1,28 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,26 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.