Börsen Update Europa - 04.03. - FTSE Athex 20 stark +5,50 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.258,40 PKT und steigt um +0,52 %. Top-Werte: AIXTRON +6,54 %, Nordex +3,75 %, Wacker Chemie +3,44 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -16,79 %, Aroundtown -5,30 %, Hugo Boss -2,52 %

Der DAX steht bei 24.033,79 PKT und gewinnt bisher +0,04 %. Top-Werte: Daimler Truck Holding +4,46 %, Infineon Technologies +2,79 %, Siemens Energy +2,23 % Flop-Werte: adidas -9,11 %, Symrise -3,80 %, Heidelberg Materials -1,88 %

Der TecDAX steht aktuell (13:49:56) bei 3.684,60 PKT und steigt um +0,51 %.

Top-Werte: AIXTRON +6,54 %, SMA Solar Technology +5,54 %, SUESS MicroTec +5,18 %

Flop-Werte: SAP -1,02 %, TeamViewer -0,58 %, Bechtle -0,21 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.843,10 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: DANONE +2,85 %, ASML Holding +2,81 %, Infineon Technologies +2,79 %

Flop-Werte: adidas -9,11 %, Adyen Parts Sociales -2,36 %, AXA -1,27 %

Der ATX bewegt sich bei 5.485,69 PKT und steigt um +1,31 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,98 %, PORR +4,17 %, voestalpine +3,90 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,94 %, Immofinanz -1,61 %, OMV -1,37 %

Der SMI steht bei 13.550,43 PKT und verliert bisher -0,02 %.

Top-Werte: Swiss Life Holding +1,19 %, Alcon +1,08 %, CIE Financiere Richemont +0,71 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,18 %, Givaudan -1,70 %, Holcim -1,38 %

Der CAC 40 steht bei 8.153,43 PKT und verliert bisher -0,34 %.

Top-Werte: DANONE +2,85 %, Accor +2,16 %, EssilorLuxottica +2,01 %

Flop-Werte: Capgemini -2,50 %, Renault -1,86 %, Pernod Ricard -1,65 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.120,87 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,38 %, Tele2 (B) +2,99 %, Volvo Registered (B) +2,49 %

Flop-Werte: Sandvik -0,20 %, Assa Abloy Registered (B) +0,18 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,33 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.370,00 PKT und steigt um +5,50 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +12,09 %, Viohalco +5,45 %, Public Power +3,62 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,58 %, Jumbo -1,28 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,26 %