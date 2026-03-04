    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding

    Daimler Truck Holding Aktie dreht auf +4,46 % - 04.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Daimler Truck Holding Aktie bisher um +4,46 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Daimler Truck Holding Aktie.

    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    Daimler Truck Holding ist ein führender Hersteller von Lkw und Bussen, bekannt für Innovationen in Elektromobilität und autonomem Fahren. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Volvo, Paccar, Scania und MAN. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen wie Flottenmanagement und Finanzierungen an.

    Daimler Truck Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.03.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Daimler Truck Holding Aktie. Mit einer Performance von +4,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Daimler Truck Holding Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,20 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 41,90, mit einem Plus von +4,46 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Daimler Truck Holding einen Gewinn von +11,66 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Daimler Truck Holding Aktie damit um -6,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Daimler Truck Holding eine positive Entwicklung von +6,84 % erlebt.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

    Daimler Truck Holding Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,68 %
    1 Monat -8,86 %
    3 Monate +11,66 %
    1 Jahr -6,55 %

    Informationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Es gibt 823 Mio. Daimler Truck Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,29 Mrd.EUR € wert.

    Dax baut Gewinne aus - Investoren werden wieder zuversichtlicher


    Der Dax hat am Mittwoch seinen Erholungsversuch vom Handelsstart bis zum Mittag intensiviert. Gegen 12:30 Uhr stand der Index bei 24.180 Punkten und damit 1,6 Prozent über dem Schlussniveau des vorherigen …

    Börsenstart Europa - 04.03. - FTSE Athex 20 stark +3,14 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Daimler Truck Holding Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Daimler Truck Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Daimler Truck Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Daimler Truck Holding

    +4,56 %
    -6,51 %
    -8,69 %
    +11,91 %
    -6,90 %
    +26,19 %
    +37,06 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK



