    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKobrea Exploration AktievorwärtsNachrichten zu Kobrea Exploration
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kobrea erweitert Phase-1-Bohrprogramm im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-System El Perdido in der argentinischen Provinz Mendoza

    Kobrea erweitert Phase-1-Bohrprogramm im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-System El Perdido in der argentinischen Provinz Mendoza
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia, 4. März 2026 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Phase-1-Diamantbohrprogramm im Porphyrsystem El Perdido wie geplant voranschreitet, wobei bislang insgesamt 1.739 Meter in drei Diamantbohrlöchern niedergebracht wurden. Auf Grundlage der geologischen Beobachtungen anhand des Bohrkerns hat das Unternehmen das ursprünglich geplante drei Bohrlöcher umfassende Programm erweitert und mit den Bohrarbeiten in einem vierten Bohrloch rund 220 Meter östlich der ursprünglichen Bohrplattform begonnen. Kobrea besitzt das Recht auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an 7 Projekten über eine Gesamtfläche von 733 km2 im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024).

     

    „Das Bohrprogramm bei El Perdido schreitet unterstützt durch die Arbeit unserer Auftragnehmer und Angestellten vor Ort nach wie vor effizient voran“, so CEO James Hedalen. „Die Beobachtungen aus den ersten drei Bohrlöchern lieferten wertvolle geologische Informationen, die die Erweiterung des Programms um eine vierte Bohrung rechtfertigen, um eine genauere Erprobung und eine Verfeinerung des Verständnisses des Systems zu ermöglichen.“

     

    Phase-1-Bohrungen bei El Perdido

     

    Die ersten drei Diamantbohrlöcher im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Prospektionsgebiet El Perdido hatten eine Zieltiefe von jeweils 500 m. Die Bohrlöcher DD26ELP001, DD26ELP002 und DD26ELP003 wurden bis in eine Tiefe von 603 Metern, 474 Metern bzw. 662 Metern niedergebracht.

     

    Das Bohrloch DD26ELP004 weist eine Zieltiefe von 600 Metern auf. Dieses Bohrloch zielt auf eine Zone mit ausgeprägter Pyrit-Chalkopyrit-Molybdän-Stockwork-Erzgangbildung innerhalb des in Bohrloch DD26ELP001 durchteuften frühen Mineralquarz-Diorit-Porphyrs mit Kaliumalteration ab, um die mineralisierte Zone in der Tiefe zu erweitern (Abbildungen 1, 2).

     

    Abbildung 1 – Foto der neuen Bohrplattform im Porphyrsystem El Perdido.

     

    Abbildung 2 – Lageplan mit den Verläufen der Bohrlöcher im Porphyrsystem El Perdido.

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., VP – Exploration und Direktor von Kobrea, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kobrea erweitert Phase-1-Bohrprogramm im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-System El Perdido in der argentinischen Provinz Mendoza Vancouver, British Columbia, 4. März 2026 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Phase-1-Diamantbohrprogramm im Porphyrsystem El Perdido wie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     