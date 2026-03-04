Kobrea erweitert Phase-1-Bohrprogramm im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-System El Perdido in der argentinischen Provinz Mendoza

Vancouver, British Columbia, 4. März 2026 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Phase-1-Diamantbohrprogramm im Porphyrsystem El Perdido wie geplant voranschreitet, wobei bislang insgesamt 1.739 Meter in drei Diamantbohrlöchern niedergebracht wurden. Auf Grundlage der geologischen Beobachtungen anhand des Bohrkerns hat das Unternehmen das ursprünglich geplante drei Bohrlöcher umfassende Programm erweitert und mit den Bohrarbeiten in einem vierten Bohrloch rund 220 Meter östlich der ursprünglichen Bohrplattform begonnen. Kobrea besitzt das Recht auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an 7 Projekten über eine Gesamtfläche von 733 km2 im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024).

„Das Bohrprogramm bei El Perdido schreitet unterstützt durch die Arbeit unserer Auftragnehmer und Angestellten vor Ort nach wie vor effizient voran“, so CEO James Hedalen. „Die Beobachtungen aus den ersten drei Bohrlöchern lieferten wertvolle geologische Informationen, die die Erweiterung des Programms um eine vierte Bohrung rechtfertigen, um eine genauere Erprobung und eine Verfeinerung des Verständnisses des Systems zu ermöglichen.“

Phase-1-Bohrungen bei El Perdido

Die ersten drei Diamantbohrlöcher im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Prospektionsgebiet El Perdido hatten eine Zieltiefe von jeweils 500 m. Die Bohrlöcher DD26ELP001, DD26ELP002 und DD26ELP003 wurden bis in eine Tiefe von 603 Metern, 474 Metern bzw. 662 Metern niedergebracht.

Das Bohrloch DD26ELP004 weist eine Zieltiefe von 600 Metern auf. Dieses Bohrloch zielt auf eine Zone mit ausgeprägter Pyrit-Chalkopyrit-Molybdän-Stockwork-Erzgangbildung innerhalb des in Bohrloch DD26ELP001 durchteuften frühen Mineralquarz-Diorit-Porphyrs mit Kaliumalteration ab, um die mineralisierte Zone in der Tiefe zu erweitern (Abbildungen 1, 2).

Abbildung 1 – Foto der neuen Bohrplattform im Porphyrsystem El Perdido.

Abbildung 2 – Lageplan mit den Verläufen der Bohrlöcher im Porphyrsystem El Perdido.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., VP – Exploration und Direktor von Kobrea, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.