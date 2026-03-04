Nach Milliarden-Deal: Diese Aktie explodiert um fast 15 %!

SSR Mining verkauft 80 Prozent seiner Beteiligung an der türkischen Mine Copler, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Die Firma hat eine verbindliche Absichtserklärung zum Verkauf seiner 80-prozentigen Beteiligung Cengiz Holding AS für 1,5 Milliarden US-Dollar unterzeichnet, wie Reuters berichtet. Der Abschluss wird für das dritte Quartal 2026 angestrebt, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen und einigen üblichen Bedingungen.

Zudem gab der Goldproduzent bekannt, dass er eine Überprüfung seiner verbleibenden Beteiligungen in der Türkei durchführe, darunter eine 20-prozentige Beteiligung am Entwicklungsprojekt Hod Maden. SSR Mining hatte den Betrieb der Copler-Mine im Jahr 2024 eingestellt, nachdem ein Erdrutsch mindestens neun Bergleute unter sich begraben hatte. Im Anschluss daran führte das Unternehmen eine Überprüfung der Mine durch.

Mit dem Verkauf der Copler‑Beteiligung verschiebt sich der Unternehmensfokus damit stärker auf die Aktivitäten in Amerika (zum Beispiel bestehende Minen in den USA, Kanada und Argentinien) und auf Projekte mit hohem Wachstums‑ bzw. Wertsteigerungspotenzial.

Die Aktie von SSR Mining ist am Mittwoch (14:20 Uhr, MEZ) 14,94 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 28,62 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

