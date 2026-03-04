Nur 16 % der kleinen Unternehmen kennen den Umfang ihrer Berufshaftpflicht (FOTO)

München (ots) - Vielen Selbstständigen und kleinen Unternehmen fehlt ein klares

Verständnis ihres eigenen Versicherungsschutzes - mit potenziell weitreichenden

Folgen. Laut dem aktuellem Hiscox Global Protection Gap Report wissen lediglich

16 % der Befragten in Deutschland genau, welche Risiken durch ihre

Berufshaftpflichtversicherung abgedeckt sind. Auch bei anderen zentralen

Absicherungen zeigen sich deutliche Wissenslücken: Nur 36 % kennen den genauen

Leistungsumfang ihrer Betriebshaftpflichtversicherung, bei der Cyberversicherung

sind es sogar nur 21 %.



Diese Unklarheit wirkt sich unmittelbar auf die tatsächliche Absicherung der

Unternehmen aus: Der Report zeigt, dass 70 % der Selbstständigen und kleinen

Unternehmen hierzulande signifikante Versicherungslücken aufweisen. Diese

entstehen nicht nur durch fehlende Policen, sondern häufig dadurch, dass

bestehende Versicherungen nicht vollständig verstanden oder aber nicht an

veränderte Geschäftsmodelle, neue Projekte oder steigende Umsätze angepasst

werden. Doch gerade bei Dienstleistungen oder projektbasierten Tätigkeiten kann

ein Fehler zu hohen Schadenersatzforderungen führen.







falsch einschätzen. Während zwar 55 % der Befragten angeben, Versicherungsschutz

bereits vor dem ersten Produktverkauf für notwendig zu halten, gehen 45 % davon

aus, dass eine Absicherung erst deutlich später erforderlich sei - etwa ab einem

hohen Gewinn oder wenn sie vollzeitig im eigenen Unternehmen tätig sind. Diese

Fehleinschätzung erhöht das Risiko, in einer frühen und besonders vulnerablen

Unternehmensphase unzureichend geschützt zu sein.



" Viele Unternehmerinnen und Unternehmer gehen davon aus, ausreichend versichert

zu sein, wissen aber nicht im Detail, welche Leistungen ihre Policen tatsächlich

abdecken", erklärt Roman Potyka, Underwriting Director bei Hiscox Deutschland.

"Gerade bei der Berufshaftpflicht kann dieses fehlende Verständnis problematisch

werden, da Schadenersatzforderungen häufig echte Vermögensschäden betreffen. Nur

wer seine Absicherung kennt und regelmäßig überprüft, kann Risiken besser

einschätzen und sein Unternehmen wirksam schützen. Deshalb sind Versicherer

ebenso wie Makler und Vermittler gefordert, kleine Unternehmen umfassend über

mögliche Risiken aufzuklären und kompetent zu beraten."



Weitere Erkenntnisse aus dem Hiscox Global Protection Gap Report unter:

http://www.hiscox.de/research/protection-gap



Über den Global Protection Gap Report



Die Untersuchung für den Hiscox Global Protection Gap Report wurde von Wakefield

Research zwischen dem 18. und 30. Juni 2025 mittels einer E-Mail-Einladung und Seite 1 von 2 Seite 2 ►





