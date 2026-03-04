    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Nur 16 % der kleinen Unternehmen kennen den Umfang ihrer Berufshaftpflicht (FOTO)

    München (ots) - Vielen Selbstständigen und kleinen Unternehmen fehlt ein klares
    Verständnis ihres eigenen Versicherungsschutzes - mit potenziell weitreichenden
    Folgen. Laut dem aktuellem Hiscox Global Protection Gap Report wissen lediglich
    16 % der Befragten in Deutschland genau, welche Risiken durch ihre
    Berufshaftpflichtversicherung abgedeckt sind. Auch bei anderen zentralen
    Absicherungen zeigen sich deutliche Wissenslücken: Nur 36 % kennen den genauen
    Leistungsumfang ihrer Betriebshaftpflichtversicherung, bei der Cyberversicherung
    sind es sogar nur 21 %.

    Diese Unklarheit wirkt sich unmittelbar auf die tatsächliche Absicherung der
    Unternehmen aus: Der Report zeigt, dass 70 % der Selbstständigen und kleinen
    Unternehmen hierzulande signifikante Versicherungslücken aufweisen. Diese
    entstehen nicht nur durch fehlende Policen, sondern häufig dadurch, dass
    bestehende Versicherungen nicht vollständig verstanden oder aber nicht an
    veränderte Geschäftsmodelle, neue Projekte oder steigende Umsätze angepasst
    werden. Doch gerade bei Dienstleistungen oder projektbasierten Tätigkeiten kann
    ein Fehler zu hohen Schadenersatzforderungen führen.

    Hinzu kommt, dass viele Unternehmen den richtigen Zeitpunkt für eine Absicherung
    falsch einschätzen. Während zwar 55 % der Befragten angeben, Versicherungsschutz
    bereits vor dem ersten Produktverkauf für notwendig zu halten, gehen 45 % davon
    aus, dass eine Absicherung erst deutlich später erforderlich sei - etwa ab einem
    hohen Gewinn oder wenn sie vollzeitig im eigenen Unternehmen tätig sind. Diese
    Fehleinschätzung erhöht das Risiko, in einer frühen und besonders vulnerablen
    Unternehmensphase unzureichend geschützt zu sein.

    " Viele Unternehmerinnen und Unternehmer gehen davon aus, ausreichend versichert
    zu sein, wissen aber nicht im Detail, welche Leistungen ihre Policen tatsächlich
    abdecken", erklärt Roman Potyka, Underwriting Director bei Hiscox Deutschland.
    "Gerade bei der Berufshaftpflicht kann dieses fehlende Verständnis problematisch
    werden, da Schadenersatzforderungen häufig echte Vermögensschäden betreffen. Nur
    wer seine Absicherung kennt und regelmäßig überprüft, kann Risiken besser
    einschätzen und sein Unternehmen wirksam schützen. Deshalb sind Versicherer
    ebenso wie Makler und Vermittler gefordert, kleine Unternehmen umfassend über
    mögliche Risiken aufzuklären und kompetent zu beraten."

    Weitere Erkenntnisse aus dem Hiscox Global Protection Gap Report unter:
    http://www.hiscox.de/research/protection-gap

    Über den Global Protection Gap Report

    Die Untersuchung für den Hiscox Global Protection Gap Report wurde von Wakefield
    Research zwischen dem 18. und 30. Juni 2025 mittels einer E-Mail-Einladung und
    Seite 1 von 2 




