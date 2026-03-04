Zahl des Monats / Große Wissenslücken beim Versicherungsschutz
Nur 16 % der kleinen Unternehmen kennen den Umfang ihrer Berufshaftpflicht (FOTO)
München (ots) - Vielen Selbstständigen und kleinen Unternehmen fehlt ein klares
Verständnis ihres eigenen Versicherungsschutzes - mit potenziell weitreichenden
Folgen. Laut dem aktuellem Hiscox Global Protection Gap Report wissen lediglich
16 % der Befragten in Deutschland genau, welche Risiken durch ihre
Berufshaftpflichtversicherung abgedeckt sind. Auch bei anderen zentralen
Absicherungen zeigen sich deutliche Wissenslücken: Nur 36 % kennen den genauen
Leistungsumfang ihrer Betriebshaftpflichtversicherung, bei der Cyberversicherung
sind es sogar nur 21 %.
Diese Unklarheit wirkt sich unmittelbar auf die tatsächliche Absicherung der
Unternehmen aus: Der Report zeigt, dass 70 % der Selbstständigen und kleinen
Unternehmen hierzulande signifikante Versicherungslücken aufweisen. Diese
entstehen nicht nur durch fehlende Policen, sondern häufig dadurch, dass
bestehende Versicherungen nicht vollständig verstanden oder aber nicht an
veränderte Geschäftsmodelle, neue Projekte oder steigende Umsätze angepasst
werden. Doch gerade bei Dienstleistungen oder projektbasierten Tätigkeiten kann
ein Fehler zu hohen Schadenersatzforderungen führen.
Verständnis ihres eigenen Versicherungsschutzes - mit potenziell weitreichenden
Folgen. Laut dem aktuellem Hiscox Global Protection Gap Report wissen lediglich
16 % der Befragten in Deutschland genau, welche Risiken durch ihre
Berufshaftpflichtversicherung abgedeckt sind. Auch bei anderen zentralen
Absicherungen zeigen sich deutliche Wissenslücken: Nur 36 % kennen den genauen
Leistungsumfang ihrer Betriebshaftpflichtversicherung, bei der Cyberversicherung
sind es sogar nur 21 %.
Diese Unklarheit wirkt sich unmittelbar auf die tatsächliche Absicherung der
Unternehmen aus: Der Report zeigt, dass 70 % der Selbstständigen und kleinen
Unternehmen hierzulande signifikante Versicherungslücken aufweisen. Diese
entstehen nicht nur durch fehlende Policen, sondern häufig dadurch, dass
bestehende Versicherungen nicht vollständig verstanden oder aber nicht an
veränderte Geschäftsmodelle, neue Projekte oder steigende Umsätze angepasst
werden. Doch gerade bei Dienstleistungen oder projektbasierten Tätigkeiten kann
ein Fehler zu hohen Schadenersatzforderungen führen.
Hinzu kommt, dass viele Unternehmen den richtigen Zeitpunkt für eine Absicherung
falsch einschätzen. Während zwar 55 % der Befragten angeben, Versicherungsschutz
bereits vor dem ersten Produktverkauf für notwendig zu halten, gehen 45 % davon
aus, dass eine Absicherung erst deutlich später erforderlich sei - etwa ab einem
hohen Gewinn oder wenn sie vollzeitig im eigenen Unternehmen tätig sind. Diese
Fehleinschätzung erhöht das Risiko, in einer frühen und besonders vulnerablen
Unternehmensphase unzureichend geschützt zu sein.
" Viele Unternehmerinnen und Unternehmer gehen davon aus, ausreichend versichert
zu sein, wissen aber nicht im Detail, welche Leistungen ihre Policen tatsächlich
abdecken", erklärt Roman Potyka, Underwriting Director bei Hiscox Deutschland.
"Gerade bei der Berufshaftpflicht kann dieses fehlende Verständnis problematisch
werden, da Schadenersatzforderungen häufig echte Vermögensschäden betreffen. Nur
wer seine Absicherung kennt und regelmäßig überprüft, kann Risiken besser
einschätzen und sein Unternehmen wirksam schützen. Deshalb sind Versicherer
ebenso wie Makler und Vermittler gefordert, kleine Unternehmen umfassend über
mögliche Risiken aufzuklären und kompetent zu beraten."
Weitere Erkenntnisse aus dem Hiscox Global Protection Gap Report unter:
http://www.hiscox.de/research/protection-gap
Über den Global Protection Gap Report
Die Untersuchung für den Hiscox Global Protection Gap Report wurde von Wakefield
Research zwischen dem 18. und 30. Juni 2025 mittels einer E-Mail-Einladung und
falsch einschätzen. Während zwar 55 % der Befragten angeben, Versicherungsschutz
bereits vor dem ersten Produktverkauf für notwendig zu halten, gehen 45 % davon
aus, dass eine Absicherung erst deutlich später erforderlich sei - etwa ab einem
hohen Gewinn oder wenn sie vollzeitig im eigenen Unternehmen tätig sind. Diese
Fehleinschätzung erhöht das Risiko, in einer frühen und besonders vulnerablen
Unternehmensphase unzureichend geschützt zu sein.
" Viele Unternehmerinnen und Unternehmer gehen davon aus, ausreichend versichert
zu sein, wissen aber nicht im Detail, welche Leistungen ihre Policen tatsächlich
abdecken", erklärt Roman Potyka, Underwriting Director bei Hiscox Deutschland.
"Gerade bei der Berufshaftpflicht kann dieses fehlende Verständnis problematisch
werden, da Schadenersatzforderungen häufig echte Vermögensschäden betreffen. Nur
wer seine Absicherung kennt und regelmäßig überprüft, kann Risiken besser
einschätzen und sein Unternehmen wirksam schützen. Deshalb sind Versicherer
ebenso wie Makler und Vermittler gefordert, kleine Unternehmen umfassend über
mögliche Risiken aufzuklären und kompetent zu beraten."
Weitere Erkenntnisse aus dem Hiscox Global Protection Gap Report unter:
http://www.hiscox.de/research/protection-gap
Über den Global Protection Gap Report
Die Untersuchung für den Hiscox Global Protection Gap Report wurde von Wakefield
Research zwischen dem 18. und 30. Juni 2025 mittels einer E-Mail-Einladung und
Autor folgen