    UN-Kommission rügt Angriffe von Israel und USA auf Iran

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    GENF (dpa-AFX) - Eine UN-Untersuchungskommission hat die Angriffe Israels und der USA auf den Iran verurteilt. Die Angriffe verstießen gegen die UN-Charta, die den Einsatz von Gewalt gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines Landes verbiete, teilten die Kommission unter dem Vorsitz der Juristin Sara Hossain aus Bangladesch in Genf mit. Die UN-Charta gilt als Art Verfassung der Weltgemeinschaft mit gemeinsamen Prinzipien.

    Die Kommission sei ebenfalls besorgt über die iranischen Vergeltungsschläge in der Region, teilte sie mit. Es handelt sich bei der Kommission um unabhängige Expertinnen und Experten, die der UN-Menschenrechtsrat 2022 eingesetzt hat, um Menschenrechtsverletzungen im Iran zu untersuchen.

    "Die iranische Bevölkerung ist nun gefangen zwischen einer großangelegten Militäraktion, die Wochen oder Monate dauern könnte, und einer Regierung, die seit langem für schwere Menschenrechtsverletzungen bekannt ist", teilte die Kommission mit./oe/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
