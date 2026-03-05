    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsModerna AktievorwärtsNachrichten zu Moderna

    Aktie explodiert am Mittwoch

    365 Aufrufe 365 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderna schließt Rechtsstreit ab: Allerdings droht jetzt dieses Risiko

    Moderna einigt sich auf eine 950 Millionen US-Dollar-Zahlung, aber eine weitere Variable könnte 1,3 Milliarden US-Dollar kosten. Die Aktie steigt am Mittwoch um 8,5 Prozent!

    Aktie explodiert am Mittwoch - Moderna schließt Rechtsstreit ab: Allerdings droht jetzt dieses Risiko
    Foto: OpenAI

    Moderna legt den Streit mit der Arbutus Biopharma Corporation und der Genevant Sciences GmbH bei, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgegeben hat. Demnach hat das Unternehmen mit beiden Parteien eine Einigung erzielt, wie Marketscreener berichtet. Eine einmalige Zahlung von 950 Millionen US-Dollar im dritten Quartal, ohne zukünftige Lizenzgebühren, wird demnach für das Unternehmen fällig. Damit werden auch alle weltweiten Rechtsstreitigkeiten beendet.

    Jedoch wird Moderna beim Bundesgericht Berufung einlegen und argumentieren, dass seine Immunität als "Auftragnehmer der Regierung" seine Haftung gemäß Bundesgesetz beschränkt. Sollte dem Unternehmen in diesem Punkt Recht zugesprochen werden, ist keine weitere Zahlung fällig. Sofern das Bundesgericht hingegen die Haftung bestätigt, ist Moderna zu einer zusätzlichen Zahlung von bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar innerhalb von 90 Tagen nach der Entscheidung verpflichtet.

    Wenn Moderna in weiteren Verfahren gewinnen sollte, werden Arbutus und Genevant die volle Zahlung zuzüglich Zinsen zurückerstattet. Das Unternehmen rechnet im ersten Quartal 2026 mit einer Belastung von 950 Millionen US-Dollar und erwartet nach der Einigung, das Jahr 2026 mit liquiden Mitteln in Höhe von 4,5 bis 5 Milliarden US-Dollar abzuschließen. Der Streit betrifft Patente im Zusammenhang mit der Lipid-Nanopartikel-Technologie, die für die Verabreichung von mRNA-Impfstoffen unerlässlich ist.

    Moderna

    +15,99 %
    +13,11 %
    +35,38 %
    +126,61 %
    +80,99 %
    -59,81 %
    -56,70 %
    +210,75 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
        

    Die Aktie ist am Mittwoch 8,52 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 46,55 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 



    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X
    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie explodiert am Mittwoch Moderna schließt Rechtsstreit ab: Allerdings droht jetzt dieses Risiko Moderna einigt sich auf eine 950 Millionen US-Dollar-Zahlung, aber eine weitere Variable könnte 1,3 Milliarden US-Dollar kosten. Die Aktie steigt am Mittwoch um 8,5 Prozent!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     