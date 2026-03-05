    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    MWC Barcelona: Europas größte Technikmesse bringt Technik- und Wachstumsimpulse

    Für Technik-Fans stehen jährlich drei Highlights an: CES, IFA und MWC. Der MWC beginnt an diesem Wochenende und dürfte spannende Technik-Impulse liefern.

    In jedem Jahr gibt es für Technik-Fans drei Pflichttermine: die CES in Las Vegas, die IFA in Berlin und den Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Der MWC ist mit mehr als 100.000 Besuchern und über 2.000 Ausstellern sogar die größte Technikmesse Europas. 

    Der MWC öffnet an diesem Wochenende seine Pforten. Auf der Messe werden neue Produkte und Services vorgestellt. Die liefern oft Wachstumsimpulse. Außerdem bieten die Aktien der Telekom-Konzerne in unsicheren und volatilen Zeiten verlässliche und gut planbare Umsätze. Zudem liefern viele dieser Titel hohe und stabile Dividendenzahlungen. Solche Werte können daher die Risikostruktur eines Portfolios verbessern.

    Wir rücken die Telekom-Branche in den Fokus und stellen Ihnen besonders aussichtsreiche Werte vor.

    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
