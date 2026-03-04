    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt stärker als erwartet - ADP

    USA - Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt stärker als erwartet - ADP
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im Februar stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte ihre Anzahl um 63.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 50.000 Stellen erwartet.

    Im Januar war die Beschäftigtenzahl weniger stark gestiegen als bisher bekannt. ADP revidierte den Zuwachs auf 11.000, von zuvor 22.000.

    "Wir haben gesehen, dass der Anstieg von Einstellungen und Gehaltszuwächse solide bleibt", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. Dies gelte mit Blick auf die Gehaltszuwächse insbesondere für Beschäftigte, die ihre Stelle nicht wechselten./jsl/jkr/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
