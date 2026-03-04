Leonardo wirbt um Airbus für Kampfjet-Allianz

Rom (dts Nachrichtenagentur) - Der italienische Rüstungskonzern Leonardo bringt sein Unternehmen in Stellung für den Fall, dass das deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS scheitert. Leonardo-Chef Roberto Cingolani, der gemeinsam mit BAE Systems aus Großbritannien und Mitsubishi Industries aus Japan das Kampfjet-Projekt GCAP betreibt, sagte dem "Spiegel", er befürworte "ein größeres Konsortium mit neuen Mitgliedern, die zusätzliche Technologien und Ressourcen einbringen".



Der von GCAP geplante Bau eines Kampfjets der sechsten Generation, der von unbemannten Drohnen begleitet und von künstlicher Intelligenz unterstützt wird, werde "ähnlich herausfordernd wie die Mondlandung". GCAP könne "Mithilfe gebrauchen bei der Entwicklung der Drohnen, der Befehlssteuerung, der Schwarmintelligenz", sagte Cingolani zu einer möglichen Rolle von Airbus in dem bestehenden Konsortium. "Aber darüber müssen die jeweiligen Regierungen entscheiden."





