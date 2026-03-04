    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTencent AktievorwärtsNachrichten zu Tencent

    Tencent Aktie steigt - 04.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Tencent Aktie bisher um +2,14 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tencent Aktie.

    Foto: Tencent

    Tencent kombiniert soziale Netzwerke, Unterhaltung und Finanzdienstleistungen, was es zu einem einzigartigen Akteur im globalen Technologiemarkt macht.

    Tencent Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.03.2026

    Die Tencent Aktie notiert aktuell bei 56,79 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,14 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,19  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Tencent Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,07 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 56,79, mit einem Plus von +2,14 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Obwohl sich die Tencent Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -17,24 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tencent Aktie damit um -2,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,31 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tencent -18,26 % verloren.

    Tencent Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,28 %
    1 Monat -9,31 %
    3 Monate -17,24 %
    1 Jahr -7,57 %

    Informationen zur Tencent Aktie

    Es gibt 9 Mrd. Tencent Aktien. Damit ist das Unternehmen 510,88 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Tencent

    Baidu, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,98 %. Netease notiert im Plus, mit +1,91 %. JD.com notiert im Minus, mit -1,36 %. Alibaba Group ist heute unverändert Sea (A) notiert im Plus, mit +0,53 %.

    Tencent Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tencent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tencent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tencent

    +1,96 %
    -2,28 %
    -9,31 %
    -17,24 %
    -7,57 %
    +27,33 %
    -21,14 %
    +240,06 %
    +15.647,22 %
    ISIN:KYG875721634WKN:A1138D



