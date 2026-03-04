    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrown-Forman Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Brown-Forman Registered (B)

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brown-Forman Registered (B) - Aktie geht steil - 04.03.2026

    Am 04.03.2026 ist die Brown-Forman Registered (B) Aktie, bisher, um +7,29 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Brown-Forman Registered (B) Aktie.

    Besonders beachtet! - Brown-Forman Registered (B) - Aktie geht steil - 04.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Brown-Forman ist ein führender Hersteller von Premium-Spirituosen, bekannt für Marken wie Jack Daniel's. Es zählt zu den größten Spirituosenherstellern weltweit, mit starker Präsenz im Whiskey-Segment. Hauptkonkurrenten sind Diageo und Pernod Ricard. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die ikonische Marke Jack Daniel's.

    Brown-Forman Registered (B) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.03.2026

    Die Brown-Forman Registered (B) Aktie konnte bisher um +7,29 % auf 25,96 zulegen. Das sind +1,77  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Brown-Forman Registered (B) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,96, mit einem Plus von +7,29 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.283,16€
    Basispreis
    4,84
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.333,76€
    Basispreis
    4,31
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Brown-Forman Registered (B) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,14 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Brown-Forman Registered (B) Aktie damit um +0,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,85 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Brown-Forman Registered (B) eine positive Entwicklung von +9,24 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

    Brown-Forman Registered (B) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,58 %
    1 Monat +1,85 %
    3 Monate -6,14 %
    1 Jahr -23,31 %

    Informationen zur Brown-Forman Registered (B) Aktie

    Es gibt 295 Mio. Brown-Forman Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,54 Mrd.EUR € wert.

    Brown-Forman Reports Year-to-Date Fiscal 2026 Results; Reaffirms Full Year Outlook


    Brown-Forman Corporation (NYSE: BFA, BFB) reported financial results for its third quarter and nine months ended January 31, 2026. Third quarter reported net sales increased 2%1 to $1.1 billion (+1% on an organic basis2) compared to the same …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Constellation Brands (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %. ENI notiert im Plus, mit +0,05 %. Diageo notiert im Minus, mit -0,55 %. Pernod Ricard verliert -0,58 % Remy Cointreau notiert im Plus, mit +1,48 %.

    Brown-Forman Registered (B) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Brown-Forman Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brown-Forman Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Brown-Forman Registered (B)

    +5,74 %
    -3,43 %
    +5,84 %
    -2,49 %
    -21,24 %
    -60,45 %
    -57,02 %
    -29,75 %
    +92,00 %
    ISIN:US1156372096WKN:856693



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Brown-Forman Registered (B) - Aktie geht steil - 04.03.2026 Am 04.03.2026 ist die Brown-Forman Registered (B) Aktie, bisher, um +7,29 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Brown-Forman Registered (B) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     