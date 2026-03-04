Brown-Forman Registered (B) - Aktie geht steil - 04.03.2026

Die Brown-Forman Registered (B) Aktie konnte bisher um +7,29 % auf 25,96€ zulegen. Das sind +1,77 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Brown-Forman Registered (B) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,96€, mit einem Plus von +7,29 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Brown-Forman ist ein führender Hersteller von Premium-Spirituosen, bekannt für Marken wie Jack Daniel's. Es zählt zu den größten Spirituosenherstellern weltweit, mit starker Präsenz im Whiskey-Segment. Hauptkonkurrenten sind Diageo und Pernod Ricard. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die ikonische Marke Jack Daniel's.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Brown-Forman Registered (B) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,14 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Brown-Forman Registered (B) Aktie damit um +0,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,85 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Brown-Forman Registered (B) eine positive Entwicklung von +9,24 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

Brown-Forman Registered (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,58 % 1 Monat +1,85 % 3 Monate -6,14 % 1 Jahr -23,31 %

Informationen zur Brown-Forman Registered (B) Aktie

Es gibt 295 Mio. Brown-Forman Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,54 Mrd.EUR € wert.

Brown-Forman Corporation (NYSE: BFA, BFB) reported financial results for its third quarter and nine months ended January 31, 2026. Third quarter reported net sales increased 2%1 to $1.1 billion (+1% on an organic basis2) compared to the same …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Constellation Brands (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %. ENI notiert im Plus, mit +0,05 %. Diageo notiert im Minus, mit -0,55 %. Pernod Ricard verliert -0,58 % Remy Cointreau notiert im Plus, mit +1,48 %.

Brown-Forman Registered (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Brown-Forman Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brown-Forman Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.