    Omio startet Omio Business - die neue Plattform für Geschäftsreisen kleiner Unternehmen

    Die Markteinführung im Vereinigten Königreich bündelt Bahn-, Bus- und Flugverbindungen sowie Hotels auf einer Lösung – ohne Vertragsbindung oder Monatsgebühr

    BERLIN, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Die multimodale Reisebuchungsplattform Omio bringt mit Omio Business ein neues Angebot für Geschäftsreisen auf den Markt – zugeschnitten auf kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler:innen. Nach einer Beta-Phase im Februar ist Omio Business nun im Vereinigten Königreich verfügbar. Die Plattform bündelt Bahn-, Bus- und Flugverbindungen sowie Hotelangebote in einer zentralen Anwendung und ermöglicht es Geschäftsreisenden, Dienstreisen unkompliziert und kosteneffizient zu suchen, zu vergleichen und zu organisieren.

    Unter der etablierten Marke Omio erweitert Omio Business die multimodale Stärke des Unternehmens in das Segment der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Neben dem globalen Transportangebot mit Tausenden Partnern in 46 Ländern integriert die Plattform erstmals auch ein Hotelportfolio, das eigens auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden ausgerichtet ist.

    Geschäftsreisen für kleine Unternehmen neu gedacht

    Für viele kleine und wachsende Unternehmen ist die Organisation von Dienstreisen nach wie vor unnötig komplex. Klassische Travel-Management-Anbieter sind meist auf Großunternehmen ausgerichtet und arbeiten oft mit Vertragsmodellen und Prozessen, die für Unternehmen mit geringem Reisevolumen umständlich sind. Gleichzeitig ist die direkte Buchung bei einzelnen Transport- oder Hotelanbietern oft fragmentiert, zeitintensiv und mit aufwendigen Finanzprozessen verbunden. Zudem bleiben günstige Konditionen, wie sie größere Unternehmen genießen, kleineren Betrieben dabei häufig verwehrt. Omio Business setzt genau hier an und kombiniert multimodale Transportoptionen – Flug, Bahn und Bus – mit Unterkünften in einer einzigen integrierten Suche. Ziel ist es, administrative Hürden zu reduzieren und zugleich mehr Flexibilität sowie Kostenvorteile zu schaffen.

    Die Plattform basiert auf vier zentralen Bausteinen:

    • Breite Auswahl – Zugang zum globalen Transportnetzwerk von Omio mit Bahn-, Bus- und Flugverbindungen inklusive Low-Cost-Airlines sowie Unterkünften, darunter auch budgetorientierte Hotelketten.

    • Attraktive Konditionen – wettbewerbsfähige Preise für Transport und Übernachtung, die sonst häufig größeren Unternehmen vorbehalten sind.
