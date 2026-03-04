Serienproduktion in Hannover ab 2027

Volkswagen Nutzfahrzeuge feiert am kommenden Sonntag (8. März) "70 Jahre Werk Hannover". An dem Tag startete 1956 die Produktion des Transporters T1 im heutigen Stammwerk. Nach Konzernangaben arbeiten aktuell rund 11.000 Menschen für die Nutzfahrzeuge auf dem etwa 1,1 Millionen Quadratmeter großen Gelände./bch/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 95,08 auf Tradegate (04. März 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -7,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,54 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +0,25 %/+47,74 % bedeutet.