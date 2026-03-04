Autonome VW-Busse
Serienproduktion in Hannover ab 2027
HANNOVER (dpa-AFX) - Das Volkswagen -Werk in Hannover steht nach 70 Jahren mit Millionen Nutzfahrzeugen vor einem wichtigen Schritt bei der Produktion vollautonom fahrender Busse. "Das 1956 gegründete Werk wird in diesem Jahr sein elfmillionstes Fahrzeug produzieren", sagte Vorstandschef Oliver Blume. Ab 2027 werde die Serienproduktion des ID. Buzz AD - des ersten vollautonomen Serienfahrzeugs Europas - starten, kündigte Blume an.
Im Werk laufe bereits die Vorserienproduktion des vollautonomen Bullis an, was aus VW -Sicht den nächsten Schritt auf dem Weg zur Industrialisierung autonomer Mobilität in Europa markiere. Im Jahresverlauf werde die Vorserienproduktion in Hannover auf rund 500 Fahrzeuge hochgefahren, die für verschiedene Projekte in Europa und den USA vorgesehen sei, kündige die VW-Marke an.
Volkswagen Nutzfahrzeuge feiert am kommenden Sonntag (8. März) "70 Jahre Werk Hannover". An dem Tag startete 1956 die Produktion des Transporters T1 im heutigen Stammwerk. Nach Konzernangaben arbeiten aktuell rund 11.000 Menschen für die Nutzfahrzeuge auf dem etwa 1,1 Millionen Quadratmeter großen Gelände./bch/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 95,08 auf Tradegate (04. März 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -7,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,54 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +0,25 %/+47,74 % bedeutet.
…In Deutschland müssen traurigerweise die Fehlentscheidungen des VW-Vorstandes von der Belegschaft bezahlt werden..
20% weniger Kosten bis 2028, schon die Absicht ist nicht glaubhaft. Sofort und mehr Kürzungen vom Hausmeister bis zum Management, Dividende ganz streichen und Investitionen erhöhen stellt Zukunft. Man kann sich von Musk und Chinesen nicht abledern lassen.