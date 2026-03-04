LNG-Lieferstopp
Katar erklärt 'höhere Gewalt'
DOHA (dpa-AFX) - Das wichtige Förderland Katar zieht Konsequenzen aus dem Iran-Krieg - mit Folgen für die weltweiten Energiemärkte. Das katarische Öl- und Gasunternehmen Qatar Energy rief für seine ausgesetzten Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) und damit verbundenen Produkten den Zustand der "höheren Gewalt" (Force Majeure) aus. Die Erklärung entbindet einen Vertragspartner rechtlich von seinen Lieferpflichten.
Katar ist einer der größten Produzenten von Flüssigerdgas und deckt ungefähr ein Fünftel des weltweiten Bedarfs. Seit Beginn der Woche sind Exporte von LNG-Flüssiggas aus dem arabischen Land aber infolge des Iran-Kriegs gestoppt.
Am Montag wurde eine wichtige Anlage nach einem iranischen Drohnenangriff stillgelegt. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern suchen Kunden aus Asien derzeit fieberhaft nach Alternativen für ausfallende Gaslieferungen, was auch die Preise auf dem europäischen Markt nach oben treibt.
Unter "Force Majeure" wird ein von außen kommendes, unvorhersehbares Ereignis verstanden, welches außerhalb der Kontrolle der Vertragsparteien liegt. Darunter können Krieg, Naturkatastrophen oder Pandemien fallen, die dazu führen, dass eine Leistung nur unzureichend oder gar nicht erfüllt werden kann./arj/DP/stw
Das soll die demokratische Fratze einer geldgeilen, vielleicht derjenige Epstein-Puff-Diddy-Bande aus der USA sein?
Und so ein abscheuliches Verhalten unterstützen noch die westlichen Staatengemeinschaft?
Sieht man ja an den Stellvertreterkriegen im Nahen Osten, Südamerika, Afrika und Asien der USA, denn Krieg ist ihr Geschäft seit über 300 Jahren!