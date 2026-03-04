Israels Luftwaffe greift Flughafen in Teheran an
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den Flughafen Mehrabad in der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen. Es seien dort "Verteidigungs- und Aufklärungssysteme" der iranischen Führung außer Gefecht gesetzt worden, hieß es in einer Mitteilung. Diese hätten eine Bedrohung für Flugzeuge der israelischen Luftwaffe dargestellt. Israels Militär setze seine Bemühungen fort, die gesamte Infrastruktur des iranischen Machtapparats zu schwächen.
Der Flughafen Mehrabad wird vor allem für Inlandsflüge genutzt. Er verfügt über einen militärischen Teil und dient als Basis der Regierungsflotte. Der internationale Flughafen befindet sich rund 40 Kilometer südlich der Hauptstadt./le/DP/mis
Das soll die demokratische Fratze einer geldgeilen, vielleicht derjenige Epstein-Puff-Diddy-Bande aus der USA sein?
Und so ein abscheuliches Verhalten unterstützen noch die westlichen Staatengemeinschaft?
Sieht man ja an den Stellvertreterkriegen im Nahen Osten, Südamerika, Afrika und Asien der USA, denn Krieg ist ihr Geschäft seit über 300 Jahren!