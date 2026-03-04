    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Addepar stellt Addison vor

    eine native KI-Lösung, die umsetzbare Erkenntnisse für alle Investitionsabläufe liefert

    Neue KI-Funktionen sorgen für noch mehr Sicherheit und Transparenz in der Plattform, auf die sich Investmentexperten täglich verlassen

    NEW YORK, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Addepar, eine globale Daten- und KI-Plattform, mit der Anlageexperten komplexe Finanzinformationen in verwertbare Informationen umwandeln, gab heute die Einführung von Addison bekannt, seiner neuen, in die Plattform eingebetteten KI-Erfahrung. Die neue Version ist ein entscheidender Schritt in der Strategie von Addepar, native KI, intelligente Agenten und intuitive Workflows über den gesamten Investment-Lebenszyklus hinweg einzusetzen, um Kunden ein neues Maß an operativer Hebelwirkung zu ermöglichen und konsistentere, vertrauenswürdige Ergebnisse in großem Umfang zu liefern.

    Addepar

    Addison basiert auf der einheitlichen Datenbasis von Addepar, die sich seit mehr als 15 Jahren bei den anspruchsvollsten Unternehmen der Welt bewährt hat. Es erweitert die Kernfunktionen von Addepar, die Anlageexperten dabei helfen, die Komplexität von Portfolios, Daten und Arbeitsabläufen zu reduzieren. Mit erlaubnispflichtigem Zugriff und nachvollziehbaren Ergebnissen, die auf dem realen Portfoliokontext basieren, liefert Addison Erkenntnisse, die den Anforderungen an Vertrauen, Transparenz und Verantwortlichkeit im Finanzdienstleistungsbereich gerecht werden. Unternehmen, die sich dafür entscheiden, können mithilfe natürlicher Sprache schnell wichtige Portfolioinformationen wie Performance-Treiber, Risiken und Liquidität analysieren, um komplexe Fragen in klare, kontextbezogene Antworten umzuwandeln.

    Addepar hat die Zukunft des intelligenten Investment Managements geschaffen, mit Addison als Kernstück der Plattform. Die kontinuierlichen Investitionen von Addepar in Addison werden weitere Funktionen hinzufügen. Dazu gehören proaktive Einblicke, angereichert mit marktbezogenen Kontextinformationen und zitierten Quellen, sowie agentenbasierte Workflows – entwickelt unter Einbeziehung menschlicher Akteure. Diese Funktionen sollen dazu dienen, Datenoperationen, Kundeninformationen und Kundenmanagement-Workflows zu optimieren, von der Datenbereinigung bis hin zu Analysen, Prognosen und Berichten.

