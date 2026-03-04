Industrieunternehmen überschätzen die Sicherheit von Fernzugriffen, wie ein neuer globaler Bericht feststellt

KOPENHAGEN, Dänemark, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Industrieunternehmen weltweit starten mit wachsendem Vertrauen in ihre Sicherheitsvorkehrungen für den Fernzugriff in das Jahr 2026 – jedoch zeigen neue, von Secomea in Auftrag gegebene Untersuchungen, dass dieses Vertrauen häufig über die operative Realität hinausgeht.

Der Bericht „The State of Industrial Remote Access 2026" (Der Stand des industriellen Fernzugriffs 2026) zeigt steigende Risiken durch Anbieter, Lücken in der Transparenz und eine beschleunigte Verlagerung hin zu einheitlichen OT-Zugriffsplattformen auf

Laut dem Branchenbericht The State of Industrial Remote Access 2026[1], der auf einer weltweiten Umfrage unter 400 Führungskräften aus den Bereichen Fertigung und kritische Infrastruktur basiert, bewerten die meisten Unternehmen ihre Sitzungsvisibilität und ihre Bereitschaft zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften als „gut". Eine eingehendere Analyse offenbart jedoch erhebliche strukturelle Lücken in den Bereichen Lieferantenüberwachung, Credential Hygiene und Überprüfbarkeit.

Der Bericht identifiziert eine zunehmende „Vertrauens-Beweis-Lücke" in der industriellen Cybersicherheit: Während das Vertrauen in die Compliance bei moderater Transparenz schnell zunimmt, ist die vollständige Überprüfbarkeit von Anbietersitzungen nach wie vor selten.

Wichtigste Ergebnisse

Der Zugang von Lieferanten stellt den primären Risikomultiplikator dar.



Mit der Erweiterung der Lieferanten-Ökosysteme steigt die Wahrscheinlichkeit von Vorfällen erheblich. Unternehmen, die 21 bis 100 externe Lieferanten verwalten, melden die höchsten Risikostufen. Risiken konzentrieren sich dort, wo die Transparenz der Lieferantensitzungen nur teilweise gegeben ist und die Überprüfung von Anmeldedaten selten erfolgt.

Das mit Lieferanten verbundene Risiko, so das Fazit des Berichts, wird nicht in erster Linie durch das Verhalten der Lieferanten bestimmt, sondern davon, wie Unternehmen den Zugang zu Lieferanten strukturieren und regeln.

Teilweise Lieferantentransparenz ist weltweit die Norm



Nur 43 % der Unternehmen geben an, vollständige Prüfpfade für Lieferantensitzungen zu führen. Die Mehrheit arbeitet mit eingeschränkter Sichtbarkeit, was zu Compliance- und forensischen Schwachstellen führt.

Die mangelnde Transparenz der Anbieter steht in Zusammenhang mit einer allgemeinen Gefährdung durch Vorfälle.

Die Einführung von Zero Trust führt zu messbaren Auswirkungen