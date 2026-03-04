TCL ermöglicht 5G-Konnektivität für alle

BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- TCL hat auf dem Mobile World Congress 2026 mehrere neue Geräte für drahtlose Netzwerke vorgestellt. Dazu gehören der stationäre 5G-Router TCL 5G CPE B50 , das mobile Hotspot-Gerät TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro sowie der WLAN-Router TCL WR5360 . Die Produkte sind für den Einsatz in Haushalten, Büros und für mobile Anwendungen vorgesehen. Mit der neuen Gerätegeneration erweitert TCL sein Portfolio im Einstiegssegment für 5G-Konnektivität. Die Produkte sollen den Zugang zu 5G-Netzen erleichtern und gleichzeitig aktuelle WLAN-Standards wie Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7 unterstützen.

TCL 5G CPE B50: Leistungsstarke 5G-Grundlage für Einsteiger

Der TCL 5G CPE B50 ist für den stationären Einsatz als Internetzugang über das Mobilfunknetz konzipiert. Das Gerät unterstützt 5G-Datenraten von bis zu 5,47 Gbit/s.

Zur Verbesserung von Signalqualität und Reichweite nutzt der Router 5G-NR-Antennen mit hoher Verstärkung sowie Full-Band 4×4-MIMO. Diese Kombination soll eine stabile Verbindung auch in Umgebungen mit vielen Funkstörungen ermöglichen.



Im lokalen Netzwerk stellt der Router Dualband-Wi-Fi 7 bereit. Die maximale WLAN-Kapazität liegt bei bis zu 3,6 Gbit/s. So können bis zu 128 Geräte gleichzeitig mit dem Netzwerk verbunden werden, etwa Smartphones, Laptops, Smart-Home-Geräte oder Streaming-Hardware.



Der Router unterstützt EasyMesh R6, wodurch mehrere kompatible Geräte zu einem Mesh-Netzwerk kombiniert werden können. Dadurch lässt sich die WLAN-Abdeckung innerhalb von Wohnungen oder Büroflächen erweitern.



Die Netzwerkkonfiguration erfolgt über eine mobile TCL-App. Funktionen wie URL-Filter, Kindersicherung und Gerätesteuerung sollen die Verwaltung des Heim- oder Büronetzwerks vereinfachen.

TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro: Leistungsstarke mobile Konnektivität

Mit dem TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro erweitert TCL sein Angebot für mobile Internetverbindungen. Das Gerät richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die unterwegs einen eigenen WLAN-Hotspot benötigen, etwa auf Geschäftsreisen oder bei Arbeit außerhalb des Büros.