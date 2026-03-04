    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz redet drei Minuten, Trump 30

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    (Klargestellt wird im Stück vom 3. März 2026, 20.14 Uhr, im ersten Satz: "beim zweiten bilateralen rpt bilateralen Treffen". Merz war im August auch bei einem Gipfeltreffen dort.)

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Auch beim zweiten bilateralen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Bundeskanzler Friedrich Merz im Weißen Haus war die Redezeit deutlich ungleich verteilt. Die rund 35-minütige Pressekonferenz im Oval Office wurde klar von Trump dominiert.

    Der US-Präsident sprach ausführlich über den Militäreinsatz gegen den Iran, die Rolle europäischer Partner, Nato-Verteidigungsausgaben, Energiepolitik, Handelsfragen sowie den Ukraine-Krieg. Immer wieder beantwortete er Nachfragen von anwesenden Journalistinnen und Journalisten mit langen Ausführungen und griff dabei auch innenpolitische Themen auf.

    Merz betont Bündnislinie und "Tag danach"

    Merz kam insgesamt auf etwas mehr als drei Minuten Redezeit. Er setzte dabei gezielte Akzente: Der Kanzler betonte die gemeinsame Linie im Umgang mit dem Iran, verwies aber auf die Bedeutung eines "Tages danach" - die Notwendigkeit, bereits jetzt über politische Perspektiven und Sicherheitsstrukturen für die Zeit nach dem Konflikt zu sprechen.

    Die infolge der Angriffe gestiegenen Energiepreise schadeten "natürlich unseren Volkswirtschaften", sagte Merz. Deshalb erwarte er, dass die israelische und amerikanische Armee "die richtigen Dinge" täten, um den Konflikt rasch zu beenden und eine neue Regierung zu ermöglichen, die Frieden und Stabilität bringe.

    Zur Ukraine unterstrich Merz, dass deren territoriale Integrität gewahrt bleiben müsse. Vor dem Hintergrund von Trumps scharfer Kritik an Spanien betonte er zudem, dass alle Nato-Staaten ihre zugesagten Verteidigungsausgaben erfüllen müssten - ohne die Drohungen des US-Präsidenten direkt zu kommentieren. Mit Blick auf die US-Angriffe auf den Iran hatte Trump Spanien schreckliches Verhalten vorgeworfen.

    Vertrautes Muster

    Eine gewisse Parallele zum ersten Treffen zwischen Trump und Merz ist unverkennbar: Beim Antrittsbesuch vor zehn Monaten hatte Merz bei einer rund 42-minütigen Begegnung ebenfalls nur etwas mehr als drei Minuten gesprochen. Auch damals nahm Trump den überwiegenden Teil der Redezeit ein.

    Während Merz von den Journalisten diesmal mehrfach direkt angesprochen wurde und einzelne Fragen beantwortete, blieb das Grundmuster gleich: Trump prägte Tempo, Themenwechsel und Ton der Pressekonferenz./hae/DP/stw






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
