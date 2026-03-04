HONOR entwickelt seine KI-Vision auf dem MWC 2026 mit Robotertelefon, humanoidem Roboter und Magic V6 weiter

BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC 2026 hat HONOR seine Vision der erweiterten menschlichen Intelligenz (Augmented Human Intelligence, AHI) weiterentwickelt und ALPHA PLAN durch drei miteinander verbundene Säulen beschleunigt: Alpha Phone, Alpha Store und Alpha Lab. Aufbauend auf seinem langfristigen Engagement für menschenzentrierte KI präsentierte HONOR eine Vorschau auf das Robot Phone, eine gewagte Auseinandersetzung mit verkörperten Intelligenz und eine neue Art von Smartphone, das neu definiert, wie zukünftige KI-Geräte Bewegung und räumliches Bewusstsein integrieren könnten.

Von Robotik-Innovationen bis zu Flaggschiff-Geräten: HONOR erweitert sein KI-Geräte-Ökosystem auf dem MWC 2026

Neben dieser zukunftsweisenden Innovation stellte HONOR außerdem das Magic V6 vor – den Höhepunkt seiner Foldable-Innovationen. Das Gerät vereint bahnbrechende Silizium-Kohlenstoff-Akkutechnologie, modernste Display-Technik sowie KI-gestützte Produktivitätsfunktionen in seinem bislang ausgereiftesten Foldable-Design. Gemeinsam mit neuen Ökosystem-Geräten, dem HONOR MagicPad 4 und dem MagicBook Pro 14, unterstreichen diese Ankündigungen HONORs Roadmap zur Integration intelligenter Hard- und Software, die konsequent an den realen Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet ist.

James Li, CEO von HONOR, sagte: „Mit der Menschenzentrierung als unserem Leuchtturm navigieren wir das Wachstum der KI durch die beiden Strahlen von IQ und EQ und bringen drei Formen der Intelligenz zusammen. Mit Alpha Phone erforschen wir das neue Paradigma von KI-Geräten, mit Alpha Store das neue Paradigma eines KI-Ökosystems und mit Alpha Lab das neue Paradigma einer Silizium-Kohlenstoff-Zivilisation. Mit den drei Wellen des Alpha-Plans haben wir nun alle Komponenten beisammen und bewegen uns mit voller Warp-Geschwindigkeit voran."

HONOR Magic V6: Ein neuer Foldable-Benchmark

Während das Robot Phone die Zukunft der verkörperten Intelligenz auslotet, steht das Magic V6 für innovative Flaggschiff-Innovation im Bereich der Foldables. Aufbauend auf HONORs Führungsrolle im Bereich des Foldable-Designs, liefert das unternehmen mit dem Magic V6 ein Gerät, das auf Langlebigkeit, Leistung und intelligente Produktivität ausgelegt ist.

Mit einem ultradünnen Profil von 8,75 mm[1] im geschlossenen Zustand, einer besonders stabilen Konstruktion und einer fortschrittlichen Scharnierarchitektur ist das Magic V6 für langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt und bleibt dabei außergewöhnlich schlank. Das Gerät ist nach IP68 und IP69[2] wasser- und staubdicht, was seine Robustheit im Alltag unterstreicht. In dieses ultradünne, faltbare Design integriert HONOR seine Silizium-Kohlenstoff-Akkutechnologie der nächsten Generation.