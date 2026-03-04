Siemens investiert 200 Millionen Euro in Standort Amberg

KI in der Produktion



Siemens will in der neuen Fabrik den Angaben nach eine selbstlernende, autonome und flexible Produktion aufbauen, die von Künstlicher Intelligenz mitgesteuert wird. Die KI werde mit Echtzeitdaten gespeist, um Auftragsplanung und -realisierung sowie Materialtransport und Anlagensteuerung aufeinander abzustimmen und laufend zu optimieren. So werde der Betrieb nicht nur effizienter und nachhaltiger gestaltet, sondern auch flexibler gemacht - etwa, um auf neue Entwicklungen im Markt schneller reagieren zu können./fuw/DP/stw

