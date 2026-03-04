Delivery Hero Aktie dreht auf - 04.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Delivery Hero Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,79 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Delivery Hero Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,120€, mit einem Plus von +4,79 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Delivery Hero in den letzten drei Monaten Verluste von -7,03 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um -11,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -23,88 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,67 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,60 % 1 Monat -31,49 % 3 Monate -7,03 % 1 Jahr -38,32 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,38 Mrd.EUR € wert.

Im Februar `26 haben 19 Analysten die Delivery Hero Aktie eingestuft.

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.