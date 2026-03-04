Börsen Start Update
Börsenstart USA - 04.03. - US Tech 100 stark +0,73 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:47) bei 48.481,87 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: Amazon +3,18 %, Caterpillar +2,10 %, Goldman Sachs Group +1,15 %, IBM +1,08 %, American Express +0,76 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -2,40 %, Honeywell International -1,85 %, Merck & Co -1,74 %, Amgen -1,73 %, Coca-Cola -1,64 %
Der US Tech 100 steht bei 24.892,93 PKT und gewinnt bisher +0,73 %.
Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +8,83 %, AppLovin Registered (A) +6,17 %, Datadog Registered (A) +5,94 %, Western Digital +5,71 %, Seagate Technology Holdings +5,25 %
Flop-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) -2,02 %, Honeywell International -1,85 %, Diamondback Energy -1,79 %, Atlassian Registered (A) -1,74 %, Amgen -1,73 %
Der S&P 500 steht bei 6.829,33 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.
Top-Werte: Coinbase +12,11 %, Robinhood Markets Registered (A) +7,77 %, AppLovin Registered (A) +6,17 %, Datadog Registered (A) +5,94 %, Western Digital +5,71 %
Flop-Werte: APA Corporation -3,94 %, Halliburton -3,24 %, Arch Capital Group -3,15 %, ConocoPhillips -3,10 %, Coterra Energy -2,93 %
