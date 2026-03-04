DAX, Evolus & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Evolus
|+32,02 %
|Pharmaindustrie
|🥈
|Babcock & Wilcox Enterprises
|+25,90 %
|Versorger
|🥉
|Nippon Densan
|+22,49 %
|Hardware
|🟥
|Redcare Pharmacy
|-21,93 %
|Einzelhandel
|🟥
|Euroapi
|-28,02 %
|Pharmaindustrie
|🟥
|Battalion Oil Corporation
|-52,94 %
|Öl/Gas
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|AFC Energy
|Erneuerbare Energien
|🥈
|Valneva
|Biotechnologie
|🥉
|Antimony Resources
|Rohstoffe
|ImmunityBio
|Biotechnologie
|Redcare Pharmacy
|Einzelhandel
|Battalion Oil Corporation
|Öl/Gas
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|297
|-
|🥈
|Gerresheimer
|105
|Gesundheitswesen
|🥉
|Almonty Industries
|95
|Rohstoffe
|Silber
|63
|Rohstoffe
|Redcare Pharmacy
|44
|Einzelhandel
|Gold
|40
|Rohstoffe
