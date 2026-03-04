Huawei präsentiert auf dem MWC 2026 neue optische Produkte für Unternehmen, um die intelligente Transformation branchenübergreifend zu beschleunigen

BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026, der vom 2. bis 5. März in Barcelona stattfindet, präsentierte Huawei unter dem Motto „Konvergenz von Optik und Intelligenz, KI für alle Branchen voranbringen" seine neuesten Fortschritte im Bereich optischer Technologien für Unternehmenskunden. Huawei tauschte sich mit Kunden, Partnern, Normungsorganisationen sowie Technologieführern aus, um die intelligente Transformation branchenübergreifend zu beschleunigen.

Mit dem beschleunigten Eintritt in das intelligente Zeitalter verändern KI und digitale Technologien Branchen sowie Ökosysteme in beispielloser Tiefe und Breite. Für Unternehmensszenarien stellte Huawei hochmoderne Lösungen und Produkte vor, darunter iFTTO, optische Kommunikationsnetze für die Industrie, FAN der nächsten Generation sowie Fasersensorik.