High Tide und NuLeaf Naturals treten dem U.S. National Compassionate Care Council als Gründungsmitglieder bei

CALGARY, AB, 4. März 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten, und seine US-Tochtergesellschaft NuLeaf Naturals, ein Marktführer im Handel mit Hanf-CBD-Produkten, haben heute bekannt gegeben, dass sie dem National Compassionate Care Council (NCCC) als Gründungsmitglieder beigetreten sind.

„Die US-Bundespolitik im Bereich Cannabis befindet sich derzeit in einem bedeutendem Wandel“, erläutert Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. „Dank unserer Erfahrung beim Aufbau gesundheitsorientierter Marken wie NuLeaf Naturals und FAB CBD verfügen wir über ein beachtliches Knowhow in der Versorgung von Konsumenten, die nach Wellnessprodukten auf Cannabinoidbasis innerhalb eines verantwortungsvollen regulatorischen Rahmens suchen. Es ist uns eine große Freude, dem NCCC beizutreten. Damit bekommen High Tide und NuLeaf die Möglichkeit, in den Vereinigten Staaten einen entsprechenden Beitrag zur bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Entwicklung von Rahmenrichtlinien für medizinisches Cannabis zu leisten, die von Weitblick geprägt sind. Gleichzeitig können wir Maßnahmen unterstützen, die Patienten in den gesamten Vereinigten Staaten den Zugang zu Cannabinoidtherapien erleichtern“, fügt Herr Grover hinzu.

Der NCCC hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Modernisierung von Gesundheitsstandards und die Förderung evidenzbasierter Richtlinien Patienten einen besseren Zugang zu Cannabinoidtherapien zu ermöglichen. Im NCCC sind Organisationen der Gesundheitsversorgung aus dem medizinischen Cannabissektor vertreten, für die Produktqualität, Forschung und das Patienten-Outcome oberste Priorität haben.

Neben High Tide und seinen Tochtergesellschaften NuLeaf Naturals und FAB CBD zählen auch die Firmen Feals, Medterra CBD LLC, Tilray Inc., Realm of Caring, Lazarus Naturals, Constance CBD und Equilibria zu den Gründungsmitgliedern.

Die jüngsten Initiativen der US-Bundesregierung zur Neuklassifizierung von Cannabis und zur Prüfung einer allfälligen Kostenrückerstattung für aus Hanf gewonnene Cannabinoidprodukte durch Medicare signalisieren eine mögliche Wende in der US-Gesundheitspolitik, die erhebliche Auswirkungen auf High Tides US-Tochtergesellschaften, die Hanf-CBD-Produkte vertreiben, haben könnte. Durch die Mitgliedschaft im NCCC möchte High Tide sein Branchen-Knowhow einbringen und außerdem weitergreifende Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs der Patienten zu sicheren und wirksamen Cannabinoidtherapien unterstützen.