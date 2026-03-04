    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHigh Tide AktievorwärtsNachrichten zu High Tide
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    High Tide und NuLeaf Naturals treten dem U.S. National Compassionate Care Council als Gründungsmitglieder bei

    High Tide und NuLeaf Naturals treten dem U.S. National Compassionate Care Council als Gründungsmitglieder bei
    Foto: adobe.stock.com

    CALGARY, AB, 4. März 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten, und seine US-Tochtergesellschaft NuLeaf Naturals, ein Marktführer im Handel mit Hanf-CBD-Produkten, haben heute bekannt gegeben, dass sie dem National Compassionate Care Council (NCCC) als Gründungsmitglieder beigetreten sind.

     

    „Die US-Bundespolitik im Bereich Cannabis befindet sich derzeit in einem bedeutendem Wandel“, erläutert Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. „Dank unserer Erfahrung beim Aufbau gesundheitsorientierter Marken wie NuLeaf Naturals und FAB CBD verfügen wir über ein beachtliches Knowhow in der Versorgung von Konsumenten, die nach Wellnessprodukten auf Cannabinoidbasis innerhalb eines verantwortungsvollen regulatorischen Rahmens suchen. Es ist uns eine große Freude, dem NCCC beizutreten. Damit bekommen High Tide und NuLeaf die Möglichkeit, in den Vereinigten Staaten einen entsprechenden Beitrag zur bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Entwicklung von Rahmenrichtlinien für medizinisches Cannabis zu leisten, die von Weitblick geprägt sind. Gleichzeitig können wir Maßnahmen unterstützen, die Patienten in den gesamten Vereinigten Staaten den Zugang zu Cannabinoidtherapien erleichtern“, fügt Herr Grover hinzu.

     

    Der NCCC hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Modernisierung von Gesundheitsstandards und die Förderung evidenzbasierter Richtlinien Patienten einen besseren Zugang zu Cannabinoidtherapien zu ermöglichen. Im NCCC sind Organisationen der Gesundheitsversorgung aus dem medizinischen Cannabissektor vertreten, für die Produktqualität, Forschung und das Patienten-Outcome oberste Priorität haben.

     

    Neben High Tide und seinen Tochtergesellschaften NuLeaf Naturals und FAB CBD zählen auch die Firmen Feals, Medterra CBD LLC, Tilray Inc., Realm of Caring, Lazarus Naturals, Constance CBD und Equilibria zu den Gründungsmitgliedern.

     

    Die jüngsten Initiativen der US-Bundesregierung zur Neuklassifizierung von Cannabis und zur Prüfung einer allfälligen Kostenrückerstattung für aus Hanf gewonnene Cannabinoidprodukte durch Medicare signalisieren eine mögliche Wende in der US-Gesundheitspolitik, die erhebliche Auswirkungen auf High Tides US-Tochtergesellschaften, die Hanf-CBD-Produkte vertreiben, haben könnte. Durch die Mitgliedschaft im NCCC möchte High Tide sein Branchen-Knowhow einbringen und außerdem weitergreifende Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs der Patienten zu sicheren und wirksamen Cannabinoidtherapien unterstützen.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    High Tide und NuLeaf Naturals treten dem U.S. National Compassionate Care Council als Gründungsmitglieder bei CALGARY, AB, 4. März 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     