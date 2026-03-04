Günther fordert in Energiekrise Fokus auf Erneuerbare

Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) fordert angesichts des Irankriegs einen stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien.



Bereits nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sei deutlich geworden, "wie verwundbar Volkswirtschaften sind, wenn sie in zentralen Bereichen von fossilen Energieimporten abhängig bleiben", sagte Günther dem "Spiegel".





Schleswig-Holstein habe frühzeitig auf den konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien gesetzt, so Günther. "Wind- und Solarenergie stärken nicht nur den Klimaschutz, sie tragen zu mehr Energiesouveränität und wirtschaftlicher Planungssicherheit bei."



Die aktuelle Entwicklung zeige, dass Energiepolitik auch Sicherheitspolitik sei. "Deutschland und Europa müssen jetzt entschlossen handeln, strukturelle Abhängigkeiten von fossilen Importen reduzieren und den Ausbau erneuerbarer Energien konsequent vorantreiben", sagte Günther. "Wir müssen unsere Energieversorgung langfristig sicherer und unabhängiger machen."





