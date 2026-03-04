    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    US-Generalstabschef

    Ändern Taktik im Iran

    US-Generalstabschef - Ändern Taktik im Iran
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach seiner ersten Offensive gegen die Führung in Teheran will das US-Militär seine Taktik im Iran ändern. US-Generalstabschef Dan Caine erklärte auf einer Pressekonferenz in Washington, die Streitkräfte hätten die Lufthoheit über die südliche Flanke der iranischen Küste erlangt. Nun sollten US-Streitkräfte immer tiefer in iranisches Territorium eindringen.

    Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) wolle am vierten Tag seit Beginn der gemeinsamen US-israelischen Offensive von großen, gezielten Angriffen mit Fernkampfwaffen zu Präzisionsschlägen wechseln, sagte Caine weiter. Dabei sollen auch sogenannte Hellfire-Raketen zum Einsatz kommen und das Tempo erhöht werden.

    Generalstabschef verweigert Auskunft über Munitionsvorrat

    Konkrete Angaben zum verbliebenen Munitionsvorrat verweigerte der Generalstabschef. "Wir verfügen über genügend Präzisionsmunition für die anstehende Aufgabe", sagte er lediglich. Aus Gründen der operativen Sicherheit wolle er keine Mengen nennen.

    Bislang verfolgt das US-Militär nach eigener Darstellung drei zentrale Ziele:

    - die Zerstörung des iranischen Raketensystems zum Schutz der USA und ihrer Partner in der Region

    - die Zerstörung oder massive Schwächung der iranischen Marine

    - die Verhinderung eines schnellen Wiederaufbaus der militärischen Fähigkeiten des Iran/ngu/DP/jha




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
