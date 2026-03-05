    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Deutsche Telekom

    Deutsche Telekom: Neuer KI-Assistenz für Telefonate

    Als erster Telefonkonzern weltweit startet die Telekom einen KI-Assistenten für Telefonate.

    Als erster Telefonkonzern weltweit startet die Telekom einen KI-Assistenten für Telefonate. Der „Magenta AI Call Assistant“ hilft noch im laufenden Jahr z.B. mit Übersetzungen in rund 50 Sprachen, Zusammenfassungen oder Fahrplanauskünfte. Die KI soll im Telefonat auf Abruf als Stimme präsent sein und wird mit „Hey Magenta“ aktiviert. Die Funktion ist auch bei Anrufen in andere Netze nutzbar. Ob dies mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, ist noch unklar.

    Der Vorstoß in Sachen KI soll letztlich die Sprachtelefonie stärken. Denn diese ist in den vergangenen Jahren etwas aus der Mode gekommen. Viele Menschen schicken heutzutage lieber Chatnachrichten, anstatt zu telefonieren. Die Gesamtzahl der Telefonminuten sinkt daher seit Jahren. 

    Operativ hat die Deutsche Telekom im vergangenen Jahr die selbst gesteckten Ziele übertroffen – beim Umsatz als auch beim bereinigten EBITDA. Der Konzernumsatz kletterte um 2,9% auf 119,1 Mrd. Euro, das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich um 2,8% auf 44,2 Mrd. Euro. Auch der Free Cashflow entwickelte sich solide und stieg um 2,0% auf 19,5 Mrd. Euro. Spielraum für Ausschüttungen ist also vorhanden. Aktionäre erhalten mithin eine Dividenden von 1,00 Euro je Aktie. Außerdem will die Telekom eigene Aktien im Volumen von bis zu zwei Mrd. Euro zurückkaufen. 

    Nach dem guten Jahr 2025 gibt sich das Unternehmen zuversichtlich. Das bereinigte EBITDA soll um etwa 7 Prozent auf 47,4 Mrd. Euro steigen. Der Free Cashflow wird bei rund 19,8 Mrd. Euro erwartet. Mit einem KGV um 13,5 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,15 ist die Aktie nicht teuer. Eine Dividendenrendite von ca. 3% rundet das Investment ab. Kaufen und an schwachen Tagen aufstocken!

    Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 42,60 EUR; StopLoss: unter 25,85 EUR

     

