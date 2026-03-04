Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1649 US-Dollar

EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #10





Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1813





Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.





EUR/USD Prognose für Montag





Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind direkt unter das Vorjahreshoch zurückgekommen. In der vergangenen Woche hat sich der Kurs jedoch in einer engen Handelsspanne an der 1,18er-Marke stabilisiert. Ein Ausbruch aus dieser Tradingrange dürfte zum Wochenstart am Montag einen Richtungsimpuls für den weiteren Verlauf liefern. Mit Blick auf die weltpolitische Lage sind stärkere Bewegungen zu erwarten.





Mögliche Tagesspanne: 1,1740 bis 1,1830





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260228122746-euro-dollar-prognose-heute-montag-woche-10.png





Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,1834 = Vorwochenhoch | 1,1918

Wichtige Unterstützungen: 1,1766 = Vorwochentief | 1,1608 | 1,1575





EUR/USD Prognose für Dienstag





Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag herauskristallisieren, in welche Richtung das Währungspaar tendiert. Bei einem Erholungsversuch dürfte mit Widerstand zu rechnen sein, Wahrscheinlicher wäre jedoch ein Bruch unter das Vorwochentief, dem schwächere Notierungen in Richtung des 1,16er-Bereichs folgen.





Mögliche Tagesspanne: 1,1790 bis 1,1860 alternativ 1,1690 bis 1,1780









EUR/USD Prognose für diese Woche





Ergänzend zum Stundenchart notiert der Kurs unter dem Vorjahreshoch. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro nach volatilen Bewegungen weiter nachgeben und eher in Richtung der 1,15er-Marke tendieren.





Mögliche Wochenspanne: 1,1590 bis 1,1860





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260228122758-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png





EUR/USD Prognose für nächste Woche





Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche würde ein Bruch der 200-Tage-Linie weitere Schwäche nach sich ziehen und die bisherigen Jahresgewinne aufzehren. Sollte der Verkaufsdruck hingegen bereits an der 1,17er-Marke abgefangen werden, bliebe noch eine Fortsetzung der Seitwärtstendenz zu erwarten.





Mögliche Wochenspanne: 1,1440 bis 1,1710 alternativ 1,1690 bis 1,1810













Beste Grüße und gute Trades,

Christian Möhrer

Kagels-Trading