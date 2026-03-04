Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
adidas
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 1
Performance 1M: -0,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich überwiegend bullischer bis spekulativer Trend: Berichte über Käufe (5000 Aktien zu 135,9 €; erste Tranche 75 Aktien; größere Positionen um 750k €). Diskussionen zu Aktienrückkäufen. Kursnennungen um 125–136 €. Zielvorstellungen reichen bis ca. 200 € bis 2030. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig als Prozentzahl ableiten.
Brenntag
Tagesperformance: -5,72 %
Platz 2
Performance 1M: -9,46 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 3
Performance 1M: -8,86 %
Symrise
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 4
Performance 1M: +4,94 %
Bayer
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 5
Performance 1M: -21,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
WallstreetONLINE-Forum: Bayer-Sentiment gemischt. Kursrücksetzer durch Iran/Geopolitik als Nachkaufgelegenheit gesehen, während solide Zahlen und Fortschritte (Glyphosat, FDA-MRXperion) sowie positive Analysten-Einstufungen (Goldman Sachs Buy 54,50€, Barclays Overweight 50€) bestehen. 14-Tage-Kursentwicklung in den Beiträgen nicht eindeutig bezifferbar.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 6
Performance 1M: +2,36 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 7
Performance 1M: +1,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Gemischt. Anleger sehen Potenzial (170er Marke; 165er-Niveau) und Geduld; Skepsis bleibt. Fundamentale Impulse: Aktienrückkauf bis 2 Mrd EUR (bis 30.09.2026), Stoxx Europe 50-Aufnahme ab 23.03.2026; Dividende (Ex-Tag 27.02., Zahlung 03.03.2026). Kursentwicklung der letzten 14 Tage im Text nicht angegeben. wallstreetONLINE-Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 8
Performance 1M: -10,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
WallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt. Fundamentale Impulse: Akquisition von DOK-ING stärkt Perspektiven; europäische Aufrüstung dürfte Nachfrage unterstützen. Kurzfristig Stützungs- und Kurszonen, aber Reaktion der Börse wird unterschiedlich bewertet. Einige sehen Wachstumspotenzial, andere Valuation kritisch; BaFin-Untersuchungen werden genannt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: unbekannt/fehlt.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 9
Performance 1M: -4,94 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 10
Performance 1M: -7,79 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 40,09%
|PUT: 59,91%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -19,81 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
