    Aktien New York

    Dow stabilisiert sich - Iran-Krieg bleibt im Fokus

    Aktien New York - Dow stabilisiert sich - Iran-Krieg bleibt im Fokus
    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat sich nach seinen Vortagesverlusten stabilisiert. Der US-Leitindex pendelte am Mittwoch um seinen Schlusskurs vom Vortag und stand zuletzt 0,3 Prozent höher bei 48.655 Punkten.

    Der marktbreite S&P 500 legte um 0,5 Prozent auf 6.848 Zähler zu. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen Nasdaq 100 ging es um 0,9 Prozent auf 24.949 Punkte nach oben.

    Die Anleger blicken weiter gen Nahost. Am fünften Tag des Iran-Kriegs setzten die Konfliktparteien ihre Angriffe unvermindert fort. Die israelische Armee startete nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle und nahm Ziele der Führung in Teheran ins Visier. Der Iran attackierte weiterhin Golfstaaten.

    Zudem war in einem Zeitungsbericht vage über die Bereitschaft des Iran zum Ende des Kriegs berichtet worden. Dies wurde aber laut einer Meldung der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim durch den Geheimdienst des Irans zurückgewiesen./la/jha/




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
