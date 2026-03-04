Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +6,95 %
Platz 1
Performance 1M: -20,81 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +6,11 %
Platz 2
Performance 1M: +19,88 %
AIXTRON
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 3
Performance 1M: +57,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein vorsichtig positiver Anleger-Sentiment zu AIXTRON. Der Chipsektor erholt sich; Aixtron wird in einem Beitrag ca. +6,5% genannt. HSBC hat auf Buy erhöht, wegen steigender Nachfrage im Opto-/Power-Segment. Die Aufnahme in den Stoxx Europe 600 (Beitrag 14) könnte Kurs unterstützen. Gewinnmitnahmen um 29–31 EUR werden diskutiert. Langfristiges Silicon-Photonik-Potenzial bleibt spekulativ, gewinnt aber an Aufmerksamkeit.
Nordex
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 4
Performance 1M: +17,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex
Nordex-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: gemischt, mit Abwägung von Chancen und Risiken. Positive Signale durch Kursziel-Anhebung der DB auf 58 €, sowie steigende Umsatz-/Gewinnprognosen für 2025/2026. Gewinnmitnahmen werden genannt; Kritiker verweisen auf Risiken (Logistik, Rohstoffe, China). Potenzial wird bis ca. 40–50 € diskutiert, doch Skepsis bleibt. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht eindeutig quantifiziert.
1&1
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 5
Performance 1M: -10,22 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 6
Performance 1M: +2,36 %
Evotec
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 7
Performance 1M: -17,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Evotec-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Eine Meldung erwartet neue Tiefststände, während andere von grünen Kursen ohne News berichten. Fundamentale oder technische Signale bleiben mit konkreten Zahlen unklar. Einige Nutzer halten Evotec weiter als Langzeit-Position; IR-/HR-Themen werden diskutiert. Die Kursveränderung der letzten 14 Tage wird nicht genannt; Daten fehlen.
Jenoptik
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 8
Performance 1M: +0,95 %
Nagarro
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 9
Performance 1M: -24,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Im wallstreetONLINE-Forum ist Nagarro-Sentiment gemischt: Kurs unter 50/49 EUR mit erholungs‑Tendenz; 27% Rückgang seit Hoch; teilweise Unterbewertung gegenüber der Peer-Gruppe wird angeführt. Shortseller-Diskussionen werden erwähnt. 35 EUR als Blickpunkt. Insgesamt überwiegend technische/preisbasiert orientierte Sicht, verbunden mit fundamentaler Unsicherheit; 14-Tage-Bewegung bleibt volatil.
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 10
Performance 1M: -4,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
wallstreetONLINE-Forum: Die Anlegerstimmung zu Hensoldt ist überwiegend konstruktiv. BlackRock erhöht Stimmrechte auf 5,06%; CEO Dörre kaufte Aktien; Directors-Dealings gemeldet. Fundamentale Kennzahlen verbessern sich (Marge über Prognose, Cashflow stark); Produktion wird ausgebaut (ca. 1.600 Neueinstellungen). Skepsis zu algorithmus- oder Leerverkaufs-getriebenen Bewegungen. 14 Tage-Kurs zeigt gemischte Signale; Defensiv-Aufrüstung/Superzyklus-Argumente dominieren.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 11
Performance 1M: -4,94 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 12
Performance 1M: -10,09 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 13
Performance 1M: -2,19 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 14
Performance 1M: +28,47 %
