Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.03.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
adidas
Tagesperformance: -5,51 %
Platz 1
Performance 1M: -0,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich überwiegend bullischer bis spekulativer Trend: Berichte über Käufe (5000 Aktien zu 135,9 €; erste Tranche 75 Aktien; größere Positionen um 750k €). Diskussionen zu Aktienrückkäufen. Kursnennungen um 125–136 €. Zielvorstellungen reichen bis ca. 200 € bis 2030. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig als Prozentzahl ableiten.
BBVA
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 2
Performance 1M: -19,16 %
Banco Santander
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 3
Performance 1M: -12,36 %
Bayer
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 4
Performance 1M: -21,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
WallstreetONLINE-Forum: Bayer-Sentiment gemischt. Kursrücksetzer durch Iran/Geopolitik als Nachkaufgelegenheit gesehen, während solide Zahlen und Fortschritte (Glyphosat, FDA-MRXperion) sowie positive Analysten-Einstufungen (Goldman Sachs Buy 54,50€, Barclays Overweight 50€) bestehen. 14-Tage-Kursentwicklung in den Beiträgen nicht eindeutig bezifferbar.
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 5
Performance 1M: +1,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Gemischt. Anleger sehen Potenzial (170er Marke; 165er-Niveau) und Geduld; Skepsis bleibt. Fundamentale Impulse: Aktienrückkauf bis 2 Mrd EUR (bis 30.09.2026), Stoxx Europe 50-Aufnahme ab 23.03.2026; Dividende (Ex-Tag 27.02., Zahlung 03.03.2026). Kursentwicklung der letzten 14 Tage im Text nicht angegeben. wallstreetONLINE-Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 6
Performance 1M: +2,36 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 7
Performance 1M: -10,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
WallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt. Fundamentale Impulse: Akquisition von DOK-ING stärkt Perspektiven; europäische Aufrüstung dürfte Nachfrage unterstützen. Kurzfristig Stützungs- und Kurszonen, aber Reaktion der Börse wird unterschiedlich bewertet. Einige sehen Wachstumspotenzial, andere Valuation kritisch; BaFin-Untersuchungen werden genannt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: unbekannt/fehlt.
Inditex
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 8
Performance 1M: -6,44 %
DANONE
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 9
Performance 1M: -0,74 %
Iberdrola
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 10
Performance 1M: -1,42 %
Nordea Bank Abp
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 11
Performance 1M: -6,95 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 12
Performance 1M: -14,27 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 13
Performance 1M: -16,64 %
UniCredit
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 14
Performance 1M: -13,39 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 15
Performance 1M: -0,92 %
