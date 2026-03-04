Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 04.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.03.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +8,39 %
Platz 1
Performance 1M: 0,00 %
voestalpine
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 2
Performance 1M: +1,99 %
PORR
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 3
Performance 1M: +4,46 %
DO & CO
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 4
Performance 1M: -5,05 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 5
Performance 1M: -14,92 %
Immofinanz
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 6
Performance 1M: +2,46 %
OMV
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 7
Performance 1M: +11,78 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 8
Performance 1M: -7,70 %
