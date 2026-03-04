Bürgerinitiative will öffentliches soziales Netzwerk der EU
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Eine Bürgerinitiative fordert von der Europäischen Kommission, ein öffentliches soziales Netzwerk zu schaffen. Universitäten und Unternehmen sollen die Plattform zusammen entwickeln, hieß es in der Begründung eines entsprechenden Antrags, den die EU-Kommission registrierte.
Die Plattform soll laut der Forderung mit EU-Geldern finanziert und von Gremien überwacht werden, die das EU-Parlament wählt. Das Ziel sei, eine Alternative zu Plattformen wie Instagram, X, Facebook oder Tiktok zu schaffen.
Auf den etablierten Seiten wären die Nutzer Falschinformationen ausgeliefert. Zudem sei auch unklar, ob die Person, mit der man glaube, in Kontakt zu stehen, überhaupt existiere, so die Antragsteller. Die Identitäten auf der europäischen Plattform hingegen sollen verifiziert und Falschinformationen mit einem Warnhinweis versehen werden. Um unbewusster Radikalisierung vorzubeugen, sollen die Nutzer über ihren Algorithmus selbst bestimmen können. Außerdem wünschen sich die Antragsteller, dass Werbung eingeschränkt wird.
Innerhalb eines Jahres müssen die Organisatoren eine Million Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern aus mindestens sieben EU-Staaten sammeln, damit sich die Kommission inhaltlich mit der Initiative beschäftigt./rdt/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 346,6 auf Tradegate (04. März 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +5,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,59 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 617,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +57,59 %/+93,41 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.
Ich glaube, das grundsätzliche Problem der Softwarefirmen ist, dass meist ein Abo-Modell pro Arbeitsplatz pro Jahr abgerechnet wird. Das ist bei Microsoft so, auch bei vielen anderen. Wenn jetzt durch den Einsatz von KI Büroarbeitsplätze wegfallen, dann sinken logischerweise auch die Einnahmen der Softwareanbieter. Grundsätzlich kann Microsoft das auch passieren.
- Productivity & Business Processes: 27,59 %
- Intelligent Cloud: 42,95 %
- More Personal Computing: 19,40 %
Also der Umsatz, der auf die klassische Büro-Software (Productivity & Business Processes) entfällt, beträgt bei Microsoft nur etwas mehr als ein Viertel. Das weitaus größere Geschäft ist Intelligent Cloud, durch die der Einsatz von KI erst überhaupt möglich wird und somit ein klarer Gewinner ist, wenn KI in großem Stil eingeführt wird. Weiterhin wäre es auch möglich, dass Microsoft mehr Geld verlangen kann, wenn die Office-Software mit wirklicher guter KI ausgestattet wird, so dass der Wegfall einiger Arbeitsplätze durch höhere Lizenzeinnahmen pro Arbeitsplatz wieder ausgeglichen wird.
Hier ist ein sehr gutes Video zu Microsoft mit spannenden und nachvollziehbaren Ideen für die kommenden Tage und Wochen.
>> Externen Inhalt hier ansehen <<