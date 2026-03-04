DAX mit kräftiger Erholung – Die Unsicherheit bleibt

An der Wall Street sorgten zudem die Arbeitsmarktdaten für etwas Optimismus. Die neu geschaffenen Stellen in der US-Privatwirtschaft lagen mit 63 000 über den erwarteten 50 000 Stellen. Halten die Indizes in New York heute ihre Gewinne, könnte die Erholung im DAX in Richtung Wochenende noch etwas weitergehen. Die Hälfte der Verluste von gestern hat der Markt zumindest schon wieder wettgemacht.

Die Anleger setzen viel Hoffnung in die Meldungen über eine potenzielle Verhandlungsbereitschaft des Iran mit den USA. Der Markt hat auch positiv darauf reagiert, dass der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus bald wieder aufgenommen werden könnte. Insbesondere der Aspekt, dass die Transportversicherungen durch die US-Entwicklungsbehörde DFC abgedeckt werden könnten, sorgt für Erleichterung. Im Vorfeld waren viele englische Versicherungspartner abgesprungen und führten so zum Ausbremsen des Schiffsverkehrs in dieser Region.

Auch der Ölmarkt spiegelt eine potenzielle Entspannung des Konflikts im Nahen Osten wider. Der Preis für die Nordseemarke Brent kommt von seinen Höchstständen zurück und notiert aktuell bei rund 81 US-Dollar. Die Situation bleibt aber insgesamt sehr fragil, und so kann sich das Gesamtbild auch schnell wieder ändern. Die Investoren bleiben nervös, was sich in den kommenden Tagen im volatilen Kursverlauf von Aktien, Rohstoffen und Währungen entsprechend zeigen dürfte.

Bei allem Optimismus ob einer diplomatischen Lösung am Golf bleibt das Anlegerverhalten nach Quartalszahlen gleich: Sie trennen sich unverzüglich von Unternehmen, die die Erwartungen nicht erfüllen. Das lässt sich heute an den Aktienkursen von Adidas und Continental ablesen. Es wird nicht viel Federlesen betrieben, sondern sofort auf die Verkaufstaste gedrückt. Die Risikotoleranz bei den Investoren lässt vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts doch sehr zu wünschen übrig.

