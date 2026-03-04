    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    TKMS - Aktie geht steil - 04.03.2026

    Am 04.03.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um +5,86 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS - Aktie geht steil - 04.03.2026
    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    TKMS Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.03.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Sie steigt um +5,86 % auf 97,93. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 97,93, mit einem Plus von +5,86 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von TKMS über einen Zuwachs von +41,28 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -3,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TKMS einen Anstieg von +39,63 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,90 % geändert.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,82 %
    1 Monat -7,08 %
    3 Monate +41,28 %
    1 Jahr +8,38 %

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,17 Mrd.EUR € wert.

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +5,67 %
    -5,95 %
    -8,79 %
    +39,92 %
    +7,41 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



