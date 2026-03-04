ROUNDUP/Aktien New York
Erholung nach robusten Daten aus der Service-Branche
NEW YORK (dpa-AFX) - Auch dank positiver Nachrichten aus der Dienstleistungsbranche haben sich die US-Börsen am Mittwoch von ihren Vortagesverlusten erholt. In dem Sektor hat sich die Stimmung im Februar unerwartet verbessert. Zudem fiel der Unterindex für bezahlte Preise überraschend und erreichte den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr.
Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,5 Prozent auf 48.764 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 6.867 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen Nasdaq 100 ging es um 1,4 Prozent auf 25.058 Punkte nach oben.
Die Anleger blicken derweil weiter gen Nahost. Am fünften Tag des Iran-Kriegs setzten die Konfliktparteien ihre Angriffe unvermindert fort. Die israelische Armee startete nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle und nahm Ziele der Führung in Teheran ins Visier. Der Iran attackierte weiterhin Golfstaaten.
Derweil war in einem Zeitungsbericht vage über die Bereitschaft des Iran zum Ende des Kriegs berichtet worden. Dies wurde zwar laut einer Meldung der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim durch den Geheimdienst des Irans zurückgewiesen. Dennoch konnte der Ölpreis vor diesem Hintergrund seinen jüngsten Höhenflug stoppen. Dies trug neben den Daten aus dem Dienstleistungsbereich dazu bei, die jüngsten Inflationssorgen etwas zu dämpfen.
Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Moderna um fast zehn Prozent an. Das Biotech-Unternehmen hatte sich bereiterklärt, dem Unternehmen Genevant 950 Millionen US-Dollar zu zahlen, um einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit der Liefertechnologie hinter seinem Covid-Impfstoff beizulegen. Analysten zufolge fällt die Vergleichssumme niedriger aus als befürchtet.
Die Anteilsscheine von Ross Stores setzten ihre zuletzt unterbrochene Rekordjagd fort und kletterten um knapp sieben Prozent nach oben. Die Discounter-Kette hatte mit ihrem Gewinnausblick überzeugt.
Für die Papiere von Webtoon Entertainment aber ging es um fast sieben Prozent abwärts. Die Comic-Plattform hatte mit dem Umsatz im vierten Quartal enttäuscht./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Moderna Aktie
Die Moderna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,58 % und einem Kurs von 182,7 auf Tradegate (04. März 2026, 16:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Moderna Aktie um +13,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Moderna bezifferte sich zuletzt auf 18,25 Mrd..
Dividenden-Depot vonHS im Februar 2026
Pünktlich zum Monatsbeginn hatte ich meinen Januar-Bericht veröffentlicht und war doch etwas verwundert, dass sich nur wenige weitere Monatsberichte anschlossen. Vielleicht sind diese Rückblicke doch nicht mehr so gefragt – zumindest könnte man das aus der halbierten Daumenzahl schließen. Dennoch möchte ich für Euch und für mich nicht darauf verzichten und darf Euch gleich zu Beginn wieder mit in den Urlaub nehmen.
Anfang Februar ging es wieder mit meinen Schiedsrichterkollegen für eine Woche auf eine Hütte ins Klostertal in Österreich. So richtig Schnee gab es – wie schon im Vorjahr – erst ab etwa 1.500 Metern. Auch wenn uns in dieser Woche nur ein einziger sonniger Traumtag vergönnt war, war es insgesamt eine sehr schöne Auszeit. Zum Urlaub gehörte erneut unser Relaxtag in der Saunalandschaft ValBlue in Bludenz. Das Eisstockschießen im Aktivpark Montafon in Tschagguns hatte im letzten Jahr viel Spaß gemacht und stand daher auch diesmal wieder auf dem Programm. Und an einem Abend besuchten wir noch gemeinsam eine Bowling-Bahn – wie Ihr dem Bilderreigen entnehmen könnt.
Ein weiteres Highlight im Februar 2026 war eine Reise nach Dortmund mit Besuch im Westfalenpark zum Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Atalanta Bergamo – inklusive Hotelübernachtung. Dieses CL-Hinspiel war zwar noch erfolgreich (2:0), aber (zumindest für mich und im Gegensatz zum damaligen Bericht im kicker) doch nicht wirklich überzeugend. Das Erlebnis im Stadion mit der berühmten „Gelben Wand“, die die gesamte zweite Halbzeit ohne Unterbrechung für Stimmung sorgte (!), war dennoch beeindruckend. Dieses gewonnene Erlebnis hatte ich übrigens dem EInsatz meiner Mastercard zu verdanken. 🎁
Mini-Fazit: Ein weiterhin starker Markt – aber mit ersten Warnsignalen.
Die fundamentale Marktstimmung blieb positiv, obwohl neue US‑Zölle nach der Supreme‑Court‑Entscheidung und zunehmende KI‑Sorgen eigentlich Gegenwind erzeugen müssten. Und zu allem Übel jetzt noch ein neuer Krieg. Vielleicht wirkt sich das morgen negativ auf die Börsen aus.
Mein Depot blieb im Februar überwiegend grün. Seit Jahresbeginn erreichte es nach sechs Wochen bei +7,35 % einen neuen Jahreshöchststand, fast schon eine Fahnenstange. Am 12.02.2026 gab es jedoch einen unerwarteten Rücksetzer von knapp –2 %, den ich im Skiurlaub gar nicht mitbekam. Ein Richtungswechsel? Bisher nicht - oder muss man da an den März 2000 denken...? Zum Monatsende wurde das neue Jahreshoch zwar um 0,47 % verfehlt, aber ein weiterer Tagesrücksetzer von –1 % war schnell wieder ausgeglichen.
Auffällige Tagesbewegungen im Februar 2026 waren:
- Deutsche Pfandbriefbank AG: über –10 % wegen anhaltender Belastungen durch den US‑Rückzug
- Aroundtown S.A.: einmal –10 %, der Grund ist mir unklar
- Whirlpool Corp.: fast –15 % wegen einer anstehenden Kapitalerhöhung
- Carbios S.A.: Mit dem Monatsende mehr als –10 %
- Innovative Industrial Properties Inc.: über +10 % dank besserer Zahlen
- Enagas SA: über +10 % durch regulatorische Klarheit
Was gar nicht geht:
Im Jahresvergleich fehlte im Februar 2026 eine Ausschüttung von Petroleo Brasileiro SA. Sechs Ausschüttungen des 27. Februars treffen wohl erst morgen auf dem Konto ein. Zudem verlagerten sich drei Vanguard‑ETF‑Ausschüttungen im Jahresvergleich vom Monatsende in die erste März‑Woche. Eigentlich hätte der Monatsertrag um gut 25 % zuzulegen können, blieb tatsächlich um -10 % unter dem des Vorjahres:
Da ich einmal das rechtzeitige Umbuchen für die Ausführung meiner berühmten Mini‑Sparpläne vergaß, war mein Verrechnungskonto im Februar kurzfristig im Minus. Das wird im März zu eigentlich vermeidbaren Zinskosten führen... 🙄
Die Einnahmen im Februar 2026 setzten sich aus 19 (17) Dividenden, 6 (9) ETF‑Ausschüttungen, keinem (0) Fonds‑Ertrag und keinem (0) Zinsertrag zusammen:
Getrieben wurde diese Entwicklung vor allem durch meine mit zwei neuen Aufsteigern bestehenden TOP‑5‑Aktien seit dem 01.01.2026:
- 1.) (2.) CMB.Tech NV +52,43%,
- 2.) (3.) Saipem SpA +47,16%,
- 3.) (1.) TKMS AG & Co. KGaA +45,16%,
- 4.) (--) Hafnia Ltd. +42,14% und
- 5.) (--) Marubeni Corp. +39,04%.
TKMS stagnierte im Februar und rutschte auf Platz 3 ab. Ohne weitere Zuwächse verloren zudem Intel Corp. +22,29 (nun Platz 15 statt 4) und SES SA +13,96% (Platz 34 statt 5) deutlich an Rang.
Auf der anderen Seite stehen die FLOP‑5‑Aktien seit Jahresbeginn – die größten Verlustbringer:[/b]
- 1.) (4.) Lincoln National Corp. -24,61%,
- 2.) (3.) PayPal Holdings Inc. -22,75%,
- 3.) (--) International Business Machines Corp. -21,89%,
- 4.) (2.) Carbios SA -19,76% und
- 5.) (5.) Triple Point Venture Growth BDC Corp. -18,99%.
Der einzige Lichtblick in diesem Bereich: Wacker Neuson SE verbesserte sich auf Rang 6 (1.) mit -15,07%.
Hinweis: Bei meinen Sparplan‑Investitionen gilt weiterhin, dass die Performance nicht alle Anteile und Bruchstücke vollständig abbildet und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben ist. Die Prozentwerte entsprechen den Veränderungen seit 01.01.2025 gemäß comdirect – unabhängig vom Kaufzeitpunkt.
Die BIG‑5‑Aktien machten zum 28.02.2026 laut Divvydiary 31,08% (33,02%) des Depotwerts aus und bleiben seit Januar 2025 unverändert die selben fünf Positionen:
- 1.) (1.) Bilfinger SE (8,16%),
- 2.) (2.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,69%),
- 3.) (3.) Allianz SE (6,00%),
- 4.) (4.) BASF SE (5,62%) und
- 5.) (5.) Pampa Energia SA ADR (4,51%).
- Monatlich positive Kapitalerträge: erfüllt – aber geringer als erwartet.
- Geldeingänge gegenüber Vorjahr steigern: wegen Verschiebungen nicht erreicht.
- Anzahl der Geldeingänge erhöhen: Ergebnis -1.
- Depot zum Jahresende im Plus: aktuell deutlich im Plus - aber es kommen noch zehn Monate...
Der März dürfte vor allem ein Nachhol- und Prüfmonat werden. Erwartete Nachholeffekte wird es vermutlich schon morgen durch die geopolitischen Risiken an den Börsen geben und in meinem Depot durch die verschobenen Ausschüttungen. Mein Fokus muss zudem auf der besseren Liquiditätssteuerung (Verrechnungskonto!) liegen. Aber ich bin nächsten Monat auch nicht mehr im Urlaub...
Depotupdate 02/2026
|JAN
|292
|
|FEB
|457
|
Bin dann mal kurz weg!!!