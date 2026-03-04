Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.03.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.149,71USD pro Feinunze und notiert damit +1,20 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 83,82USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,12 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 81,12USD und verzeichnet ein Minus von -0,99 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 74,13USD und verzeichnet ein Minus von -0,93 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.664,50USD
|+1,28 %
|Platin
|2.143,00USD
|+3,05 %
|Kupfer London Rolling
|13.007,71USD
|+0,23 %
|Aluminium
|3.339,23PKT
|+1,98 %
|Erdgas
|2,913USD
|-4,53 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -4,53 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.03.26, 17:29 Uhr.