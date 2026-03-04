Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.149,71USD pro Feinunze und notiert damit +1,20 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 83,82USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,12 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 81,12USD und verzeichnet ein Minus von -0,99 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 74,13USD und verzeichnet ein Minus von -0,93 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.664,50 USD +1,28 % Platin 2.143,00 USD +3,05 % Kupfer London Rolling 13.007,71 USD +0,23 % Aluminium 3.339,23 PKT +1,98 % Erdgas 2,913 USD -4,53 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -4,53 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.03.26, 17:29 Uhr.