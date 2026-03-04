    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    MWC 2026

    Top 10 der innovativen Highlights von FiberHome

    BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Der MWC 2026 wurde offiziell vom 2. bis 5. März in Barcelona eröffnet. In diesem Jahr präsentiert FiberHome sein Thema „Connecting the Bright Intelligent Future" (Die intelligente Zukunft verbinden) und stellt zehn bahnbrechende Innovationen vor. Diese bahnbrechenden Fortschritte umfassen die Infrastruktur für optisches Computing, grenzenlose intelligente Netzwerke und die Verbesserung der Branchenintelligenz und demonstrieren eindrucksvoll die führende Stärke von FiberHome in den Bereichen optische Kommunikation und integrierte KI-ICT-Innovation.

    FiberHome in MWC 2026

    - Optische Recheninfrastruktur:

    Geleitet von der Vision der Chip-Integration auf Mikroebene und der Cloud-Konnektivität auf Makroebene bietet FiberHome umfassende Lösungen für optische Verbindungskomponenten, die E2E-Szenarien („Chip-Schrank-Rechenzentrum") abdecken. Damit schafft das Unternehmen eine solide technische Grundlage für das Zeitalter der KI mit führenden optischen Technologien, um die sprunghafte Entwicklung der Rechenleistung voranzutreiben.

    1. Extreme Übertragung: 

    Entdecken Sie die Hohlkernfaser von FiberHome, die einen extrem geringen Verlust von 0,06 dB/km bei 1550 nm erzielt und einen neuen globalen Maßstab für die ultraschnelle optische Übertragung setzt.

    2. Rekonfiguration des Raums:

    Entdecken Sie die optischen Kabel mit extrem hoher Kernanzahl und „extrem großer Kernanzahl + extrem geringem Außendurchmesser", die 80 % der Rohrleitungsressourcen einsparen und den Trend zur hochdichten Verkabelung anführen.

    3. Optische Rechnerverbindung:

    Entdecken Sie, wie die OM4 PRO- und OM5-Serien von FiberHome eine kosteneffiziente Weiterentwicklung der 400G/800G-Technologie ermöglichen und damit die Modernisierung der Infrastruktur von KI-Rechenzentren unterstützen.

    - Grenzenlose intelligente Netze:

    Die intelligenten Netzwerke von FiberHome für alle Szenarien wurden speziell entwickelt, um langjährige Kapazitätsengpässe zu überwinden, die Gesamtkosten zu senken, die betriebliche Effizienz zu steigern und eine vertiefte wertorientierte Geschäftsabwicklung zu ermöglichen. .

    4. Tbit + Future Optical Network Foundation: 

    FiberHome präsentiert das branchenweit erste FliexO 1.6T Dual-Carrier-Hybrid-Netzwerksystem mit elektrischer Querverbindung und legt damit einen soliden Grundstein für zukünftige optische Netzwerke mit einer Kapazität von über einem Terabit.

