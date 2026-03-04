Hon Hai Technology Group (Foxconn) verpflichtet sich zu neuem Fünf-Jahres-Nachhaltigkeitsplan bis 2030

Die langfristigen Nachhaltigkeitsziele für den Zeitraum von 2026 bis 2030, gemessen am Niveau von 2025, umfassen 34 konkrete Maßnahmen in 21 strategischen Kategorien und sollen die Nachhaltigkeit als zentralem Treiber für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und die operative Widerstandsfähigkeit der Gruppe stärken. Mit der aktualisierten Roadmap reagiert die Gruppe auf die sich entwickelnden globalen ESG-Erwartungen und erwartet eine breitere Wirkung auf die Wertschöpfungskette.

TAIPEI, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Hon Hai Technology Group („Foxconn") (TWSE:2317) hat heute ambitionierte Nachhaltigkeitsziele bis 2030 bekannt gegeben. In den kommenden fünf Jahren liegt der Fokus dabei auf sauberer Energie, Arbeitsrechten, ESG-Standards in der Lieferkette sowie globalen Initiativen des weltweit größten Elektronikherstellers und führenden Anbieters technologischer Lösungen.

„Die Roadmap markiert den Übergang von Foxconn in eine neue Phase, die durch Datentransparenz, institutionalisierte Ziele und kollaborative Partnerschaften gekennzeichnet ist", sagte James Wu, Sprecher von Foxconn und Leiter des Nachhaltigkeitsausschusses der Gruppe. „Mit Hunderten von Standorten auf der ganzen Welt und Zehntausenden von Zulieferern unternehmen wir stetige, messbare Schritte, um unser Ökosystem sauberer, grüner und intelligenter zu machen."

Bis 2030 will die gesamte Gruppe eine Reihe von Umweltzielen erreichen, darunter eine Grauwasser-Recyclingrate von 30 %, einen Anteil von 75 % erneuerbarer Energien, einen Anteil von über 30 % selbst erzeugtem Ökostrom am Verbrauch erneuerbarer Energien in der Gruppe und eine Verringerung der Energieintensität um 10 %.

Foxconn hat seine zuvor festgelegten 32 langfristigen ESG-Ziele, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurden, größtenteils vorzeitig erreicht und ist damit auf dem besten Weg, sein Netto-Null-Emissionsziel für 2050 zu erreichen und gleichzeitig seine sozialen und Governance-Verpflichtungen zu erfüllen – einschließlich der Verbesserung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz, der Verbesserung nachhaltiger Lieferketten und der Stärkung der Cybersicherheit und der Rechenschaftspflicht des Vorstands.