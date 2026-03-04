Dax schlägt mit Hoffnungen im Iran-Krieg Erholungskurs ein

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.205 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



"Der Dax hat heute zu einer kräftigen Erholung angesetzt und die Marke von 24.200 Punkten übersprungen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Die Anleger setzten viel Hoffnung in die Meldungen über eine potenzielle Verhandlungsbereitschaft des Iran mit den USA.





