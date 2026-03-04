Der Börsen-Tag
Tech-Rally treibt DAX & Wall Street an: Indizes weltweit im Aufwind
Technologieaktien ziehen die Börsen diesseits und jenseits des Atlantiks nach oben – ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 zeigt deutliche Gewinner.
Foto: Daniel Karmann - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes präsentieren sich heute durchweg freundlich und verzeichnen teils deutliche Kursgewinne. In Deutschland legen alle vier großen Indizes zu. Der Leitindex DAX steigt um 0,81 Prozent auf 24.218,30 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte entwickelt sich etwas stärker und gewinnt 0,92 Prozent auf 30.378,63 Punkte. Noch dynamischer zeigt sich der Nebenwerteindex SDAX, der um 1,10 Prozent auf 17.518,17 Punkte klettert. Spitzenreiter im deutschen Markt ist jedoch der TecDAX: Der Technologieindex zieht um 1,79 Prozent an und erreicht 3.731,77 Punkte. Damit liegen vor allem Technologiewerte deutlich vorn. Auch an der Wall Street ist die Stimmung positiv. Der Dow Jones steigt um 0,69 Prozent auf 48.825,37 Punkte und bleibt damit etwas hinter den deutschen Standardwerten zurück. Der breiter gefasste S&P 500 zeigt sich dagegen ähnlich robust wie die deutschen Indizes und gewinnt 0,91 Prozent auf 6.876,58 Punkte. Im direkten Vergleich fällt auf: In Deutschland führen Technologiewerte die Erholung an, während in den USA der breite Markt (S&P 500) besser läuft als der eher traditionell geprägte Dow Jones. Insgesamt signalisiert die Entwicklung an beiden Seiten des Atlantiks eine freundliche Marktstimmung mit leichtem Risikoappetit der Anleger.
DAXDie Spitzenreiter im DAX waren Siemens Energy (+4,90%), Daimler Truck Holding (+4,25%) und Infineon Technologies (+4,04%), während die größten Verlierer Symrise (-3,25%), Brenntag (-4,55%) und adidas (-5,40%) waren. Die Bandbreite zwischen dem besten Plus und dem größten Minus beträgt 10,30 Prozentpunkte, wobei adidas den stärksten Gegenwind verzeichnete.
MDAXIm MDAX führten Wacker Chemie (+5,50%), Nordex (+5,33%) und TKMS (+5,21%) die Gewinnerliste an. Demgegenüber fielen TRATON (-4,75%), Aroundtown (-5,90%) und Redcare Pharmacy (-21,51%) deutlich zurück. Besonders auffällig ist der starke Einbruch bei Redcare Pharmacy; die Spanne zwischen Top und Flop beträgt 27,01 Prozentpunkte.
SDAXDie SDAX-Spitze dominieren SMA Solar Technology (+8,74%), SUESS MicroTec (+6,82%) und Evotec (+5,88%), die größten Rückgänge verzeichneten Stabilus (-2,02%), HelloFresh (-2,91%) und PNE (-3,19%). Die Differenz zwischen stärkstem Anstieg und tiefstem Rückgang liegt bei 11,93 Prozentpunkten.
TecDAXIm TecDAX setzen sich SMA Solar Technology (+8,74%), SUESS MicroTec (+6,82%) und Evotec (+5,88%) an die Spitze. Auf der Verliererseite stehen SILTRONIC AG (0,00%), ATOSS Software (-0,57%) und SAP (-0,59%). Damit ergibt sich eine Spannweite von 9,33 Prozentpunkten; bemerkenswert ist die Seitwärtsbewegung bei Siltronic.
Dow JonesBeim Dow Jones gehörten Amazon (+3,33%), Caterpillar (+2,63%) und UnitedHealth Group (+1,51%) zu den stärksten Werten. Nike (B) (-1,12%), Chevron Corporation (-1,54%) und Coca‑Cola (-1,65%) zählten zu den Verlierern. Die Differenz zwischen Top und Flop beträgt 4,98 Prozentpunkte.
S&P 500Im S&P 500 stachen Coinbase (+14,95%), Moderna (+9,21%) und Robinhood Markets (A) (+8,90%) hervor, während Constellation Brands (A) (-3,24%), C.H. Robinson Worldwide (-3,39%) und APA Corporation (-3,41%) am stärksten nachgaben. Die Spannweite zwischen dem größten Gewinner Coinbase und dem stärksten Verlierer beträgt 18,36 Prozentpunkte.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte