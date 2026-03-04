Banco Santander Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 04.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Banco Santander Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,62 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Banco Santander Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,045€, mit einem Plus von +4,62 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Banco Santander ist eine führende globale Bank mit umfassenden Finanzdienstleistungen, starker internationaler Präsenz und innovativen digitalen Lösungen, die sie von Konkurrenten wie BBVA und HSBC abhebt.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Banco Santander über einen Zuwachs von +2,68 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Banco Santander Aktie damit um -13,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,36 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Banco Santander einen Rückgang von -7,32 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,05 % geändert.

Banco Santander Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,01 % 1 Monat -12,36 % 3 Monate +2,68 % 1 Jahr +53,41 %

Informationen zur Banco Santander Aktie

Es gibt 15 Mrd. Banco Santander Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,98 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 04.03.2026 im E-Stoxx 50.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 11,30 auf 12,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Vorwoche sei ein klarer Fortschritt für die Anlagestory der spanischen …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,86 %. BBVA notiert im Plus, mit +3,88 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,40 %. Intesa Sanpaolo legt um +1,42 % zu CAIXABANK notiert im Plus, mit +0,55 %.

Banco Santander Aktie jetzt kaufen?

